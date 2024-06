Así queda la clasificación del Grupo B tras la victoria de España ante Italia a falta de un partido

Partido entre España e Italia de la Eurocopa (EFE//JJ Guillén)

El partido entre España e Italia era decisivo. De ahí saldría el cabeza de grupo, el que pasaría a octavos de final como primero de grupo. Hasta este jueves ambas selecciones habían hecho los deberes habían ganado el primer partido en la competición; España ante Croacia por 3-0; Italia ante Albania por 2-1. Tres puntos para cada una en el clasificatorio, empatadas en lo alto de la tabla, aunque con La Roja en cabeza por goles. Finalmente ha sido España quien se ha llevado el encuentro y con ello los tres puntos. La selección española es primera de grupo y asegura su billete a octavos de final.

Cuando se conocieron los grupos y las selecciones que los integraban, los españoles contuvieron la respiración. La temida Italia se cruzada de nuevo en el camino de España hacía la gloria. Una vez más se veían las caras en una Eurocopa, la quinta vez que ocurría. Todas las apuestas se señalaban que sería estos dos países los que pasarían a la siguiente fase como primero y segundo. Sin embargo, el orden en que esto ocurre influye y mucho para la siguiente ronda. Pasar primer de grupo te asegura enfrentarse en octavos a un rival, a priori, más débil, dado que se enfrentan los primeros con los segundos. A pesar de que tanto La Roja como la Azurra son de las favoritas para llevarse el torneo, en este mismo grupo se encuentra una selección que ya en el pasado demostró que tiene mucho fútbol en sus botas: Croacia.

La selección ajedrezada no ha tenido el inicio en la competición que esperaba. El primer partido fue ante España, donde perdieron por 3-0, contra Albania, a pesar de que acudían con la necesidad de mejorar esos defectos que mostraron contra La Roja, no fue posible. Aunque apunto estuvieron de conseguirlo si no fuera porque Gjasula hizo el gol del empate. 2-2 en el marcador y el primer puntos que ambas sumaban al clasificatorio. De esta forma, el tercer y cuarto puesto se los reparten entre los albaneses y los croatas, con los primer por delante por goles.

La primera de grupo

Todos se definiría en el partido entre España e Italia. En el encuentro en las dos viejas conocidas de la Eurocopa. La Roja llegaba con intención que imponer su nuevo estilo de juego, uno más directo del que en años anteriores había mostrado, mientras que Italia aún está tratando de definir el suyo. Eran una lucha de dos titanes por un mismo premio: pasar primera de grupo. Finalmente ha sido España quien lo ha conseguido. La Roja se pone en cabeza en el Grupo B con seis puntos, seguida de Italia que cuenta con tres.

El tercer y cuarto puesto se lo disputan Croacia y Albania, dado que ambas cuenta con un punto cada uno. Sin embargo, todavía queda un partido para cerrar la fase de grupos. Un partido donde el segundo puesto está totalmente abierto y, aunque la favorito para ostentarlo es la Azzurra, cualquiera de las tres podría conseguirlo.