Una explosiva España pasa por encima de Italia y asegura el billete a octavos de final de la Eurocopa

España vuelve a rugir ante Italia. La Roja ha recuperado esa esencia, esa característica, ese detalle que la diferencia y que en tantas ocasiones desquició a los italianos en el pasado. La selección española ya no es la de antaño, la que ganó la Eurocopa-Mundial-Eurocopa, pero sí han conseguido encontrar su estilo. Un juego que Italia ha sido incapaz de frenar desde que el árbitro emitiera el pitido inicial hasta que señalara el final del encuentro. El gol ha sido en propia puerta de Calafiori, porque ni Nico Williams, ni Morata, ni Pedri (que ha contado con numerosas ocasiones) han sido capaces de batir a Donnarumma. No importa. Los tres puntos han subido a la tabla para los españoles. La Roja ya está en octavos de final de la Eurocopa para hacer soñar a los españoles.

Hace ocho años, después de que Italia finalmente pudiera ganar a La Roja en una Eurocopa, el ya exdefensa italiano Giorgio Chiellini definió en dos palabras lo que había sido España para ellos tras las derrotas de 2008, 2012 y 2013: “Una bestia negra”. Hoy la selección de Luis de la Fuente ha vuelto a ser esa fiera intratable imposible de frenar. Ha vuelto a vestirse de ganadora y ha hecho lo propio. Una España distinta a la de antaño, pero con la misma esencia ganadora se ha impuesto a los italianos.

La primera parte ha sido una exhibición del juego español, un recital para los espectadores que han visto cómo el balón no dejaba de circular de un lado a otro y las ocasiones de peligro no dejaban de sucederse. Pedri, con un remate de cabeza, ha tenido una de las ocasiones más claras de los primeros 45 minutos. Nico ha sido la peor pesadilla para Di Lorenzo con desbordes por la banda que el italiano no era capaz de frenar. De hecho, Williams se ha desmarcado como uno de los mejores de España, algo ya de por sí difícil en este encuentro donde todos han brillado, pero el vasco lo ha hecho con luz propia.

