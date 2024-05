Quién es Mattia Binotto, el exdirector de equipo de Ferrari que Aston Martin sondea para hacer un coche ganador para Alonso

El ex de Ferrari Mattia Binotto (REUTERS/Leonhard Foeger)

Aston Martin no ha cumplido con las expectativas de la temporada y ocupa el quinto lugar en el mundial con 44 puntos, habiendo logrado solo cuatro puntos en las últimas carreras. Este desempeño refleja el mal estado de la escudería británica, donde Fernando Alonso tiene 84 puntos menos en comparación con la misma etapa de la temporada pasada.

En lo que va de año, Alonso no sumó puntos en Ímola y Mónaco. En un intento por revertir esta situación, desde Alemania aseguran que Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, ha puesto la mirada en Mattia Binotto para asumir la dirección técnica del equipo inglés, en sustitución de Andrew Green, quien dejó el puesto en 2023. Según Motorsport-Total, Binotto no reemplazaría a Mike Krack como jefe de equipo, a pesar de que ocupó ese cargo en Ferrari antes de ser despedido.

El currículum de Binotto lo presenta como un refuerzo significativo para Aston Martin, similar a la posible incorporación de Adrian Newey al equipo. La llegada del ingeniero italosuizo sería crucial para el trabajo de Dan Fallows, quien continuaría diseñando el coche, mientras que Binotto se centraría en establecer las estructuras técnicas y colaborar con Martin Whitmarsh en la imagen del equipo.

Binotto dejó su puesto en Ferrari a finales de 2022, en el que fue reemplazado por Frédéric Vasseur. Posteriormente, el ex jefe de equipo de la Scuderia se unió a Texa como director general de la unidad de E-Powertrain, alejándose de la Fórmula 1.

¿Se sumaría a la incorporación de Adrian Newey?

La escudería Red Bull confirmó la salida de Adrian Newey, el ingeniero británico considerado una leyenda en la Fórmula 1 y pieza clave en el éxito del equipo. Es reconocido por su extraordinario talento en el diseño de monoplazas, lo que le ha convertido en el ingeniero más cotizado del paddock de la F1. Su habilidad para crear coches ganadores ha sido fundamental para el dominio de Red Bull en la competición.

En este tiempo, el británico tiene que decidir sobre su futuro, que se rumorea entre Ferrari y Aston Martin. Fuentes transalpinas habrían revelado que más allá de los 100 millones de euros que los de Silverstone han puesto sobre la mesa, estarían motivos personales y laborales -como la oportunidad de trabajar cerca de su familia sin tener que mudarse a Italia-. Más allá de eso, y aun sin saber qué camino escogerá el británico, Fernando Alonso ha confirmado sus deseos de trabajar con Newey: “Siempre he querido trabajar con él al menos una vez en la vida. Le respeto mucho, le considero el mejor, posiblemente, que ha habido siempre en la Fórmula 1. Una leyenda del deporte. He tenido la suerte de coincidir con él en el paddock como rival, me siento afortunado”.

“Seguramente, preferiría tener a Adrián en mi equipo que en cualquier otro, pero veremos. Creo que para 2026, cuando podría estar disponible, aparentemente, eso es un reinicio de las normas. Creo que muchos equipos esperan tener una buena oportunidad allí, Incluyendo a Aston Martin”, zanjó Alonso sobre la posibilidad de que el británico se una a su equipo, con el que ha renovado por dos años más.