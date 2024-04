Alonso no esconde el optimismo tras su nuevo “milagro” con Aston Martin en China: “Vamos a divertirnos”

Alonso en boxes en China (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Fernando Alonso quiere ir a más en Aston Martin. Y, lo que es más importante, cree que puede conseguirlo. No cabe duda de que lo piensa de verdad cuando acaba de renovar con la escudería británica hasta 2026: ve perspectivas de mayor competitividad en el futuro. En el presente, sabe que debe ser paciente. Que no conformista, como ha vuelto a dejar muy claro en un Gran Premio de China en el que ha sacado de su posición real al monoplaza verde. Por el empeño que le caracteriza a la hora de darlo todo al volante, fue séptimo. Contra todo (los neumáticos) y contra todos (mayormente, Red Bull, McLaren y Ferrari).

Los podios no son la guerra de la escudería británica a día de hoy. Pero en sus filas no paran de repetir que Red Bull no está tan lejos como antaño. El mensaje que se desliza entre líneas por parte de los de Silverstone es que hay que dar tiempo al tiempo. En clasificación, las buenas nuevas son evidentes. En carrera, el ritmo aún puede y debe mejorar, pero ya va dejando destellos ilusionantes. Si a esa progresión de menos a más se le unen las pillerías habituales de Alonso, con una estrategia contra la degradación de sus gomas bastante acertada y un hambre sinónimo incluso de vuelta rápida, en plena remontada final, puede haber motivos para soñar. Sobre todo, si el trabajo, como es la intención, prosigue.

Ha sido un fin de semana digno de sonrisa para Magic en Shanghái. Si la cara es el espejo del alma, la suya lo decía todo cuando atendía a DAZN después de otra jornada por encima de sus posibilidades actuales. “La verdad es que muy buena carrera para mí. Me he divertido mucho, como tú dices. Hasta que, al final, el último relevo con los neumáticos más nuevos nos dio la oportunidad de hacer también la vuelta rápida en carrera”, reconoció plenamente feliz.

Alonso, por delante de Checo Pérez en China (REUTERS/Tyrone Siu)

“Vuelve a ser un poco un milagro”

“Así que buenas sensaciones y quizá el safety sí duró demasiado, sobre todo el segundo. Y a la gente que no tenía que parar más les ayudó a mantener los neumáticos un poco más en vida. Pero bueno, hemos acabado creo que a cuatro segundos de (George) Russell, a diez segundos de un Ferrari”, seguía valorando cuantiosamente Alonso.

“Cosas totalmente impensables cuando se nos da la oportunidad. Como la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones y volvemos a ganar una plaza y a divertirnos. Y luego, cuando los coches bajan a su posición natural, ya vuelve a ser un poco un milagro que acabemos séptimos”, comentó también.

🗣️ @alo_oficial en el micrófono de @christine_gz de DAZN



"En la salida, que estamos en igualdad de condiciones, ganamos una plaza"



“Tenemos un coche un segundo más lento que McLaren y Ferrari y conseguimos pelear con ellos en carrera. Hoy sólo teníamos un juego de duros, y cuando salió el safety car los teníamos puestos, así que quedó un poco cortado. Lo mejor es no salir a la sprint race para ahorrar neumáticos y penalizaciones”, consideró, además. En última instancia, el mensaje de Alonso desprende optimismo: “Empezamos con una base menos competitiva que el año pasado, a pesar de que el coche es más rápido, pero nuestros rivales son fuertes. Quedan 20 carreras, así que vamos a divertirnos”.

Alonso, feliz en Shanghái (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Tras la parada del Gran Circo en tierras chinas, Alonso marcha octavo en el Mundial de pilotos, con 31 puntos. En lo que respecta a la clasificación de constructores, Aston Martin es el quinto del campeonato, con 40. La temporada es larga y las fuerzas siempre pueden variar, como ya demostró McLaren a partir de la segunda mitad de 2023.