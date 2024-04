Mercedes reconoce que Russell no estuvo libre de culpa en la sanción a Alonso en Australia: “Perdió el coche”

Toto Wolff esta temporada (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Aunque ya han pasado unos cuantos días desde que se conoció, la sanción que recibió Fernando Alonso tras el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 continúa dando de qué hablar. Debido a esa penalización, el español pasó de la sexta a la octava plaza final, considerando la FIA que el piloto de Aston Martin llevó a cabo conducción temeraria en la última vuelta para defenderse del Mercedes de George Russell. Este terminó sufriendo un accidente y los comisarios determinaron que se debió a que el bicampeón del mundo frenó más de la cuenta cuando el británico trataba de superarle.

Como Alonso y Russell volvieron a protagonizar una batalla sin cuartel en el Gran Premio de Japón, en la que se impuso el primero, ambos no dudaron en ironizar al referirse al otro. Claramente, con lo sucedido en Melbourne todavía muy fresco. “No sé lo que decir. Ya después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Está claro que teniendo a (Oscar) Piastri detrás, darle DRS era una forma de defenderme de Russell. Seguramente quitaba un poco de la batería en la última recta para que Piastri se acercase a un segundo. Creo que también lo utilizó Carlos (Sainz) el año pasado en Singapur, darle el DRS al segundo para protegerse del tercero. Y es una cosa normal, como hacemos todas las carreras”, valoró el asturiano. “Fernando haciendo juegos, eso es nuevo… Sí, fue inteligente por parte de Fernando y no esperaba menos, eso es parte de las carreras”, comentó su amigo y rival.

Desde que fue sancionado, Alonso no ha parado de defenderse al respecto. “Un poco sorprendido por una penalización al final de la carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches. En ningún momento queremos hacer nada malo a estas velocidades. Creo que sin grava en esa esquina, en cualquier otro rincón del mundo nunca seremos siquiera investigados. En la F1, con más de 20 años de trayectoria, con duelos épicos como Imola 2005/2006/ Brasil 2023, cambiar de trazado, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva, es parte del arte del automovilismo. Nunca conducimos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva. Ahorramos combustible, neumáticos, frenos… Por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente”, llegó a reconocer Magic.

“Creo que fue una situación un poco extraña. Me pilló por sorpresa, En realidad, estaba mirando el volante y cuando levanté la vista, estaba en la caja de cambios de Fernando, y lo siguiente que sé es que estoy en el muro. Pero creo que si no hubiera sido penalizado habría abierto la caja de Pandora para el resto de la temporada y en categorías inferiores”, comentó Russell ya en Suzuka. En tierras niponas, también habló su director, Toto Wolff. Él decidió, en sus valoraciones, repartir culpas.

Mercedes no ve libre de pecado a Russell en la sanción a Alonso

“Creo que Fernando estaba defendiendo de forma muy agresiva, intentando aprovechar el impulso antes de la curva. Tal vez se haya excedido”, opinó el jefe de la escudería alemana. Eso sí, quiso aclarar que quienes mejor saben lo que ocurre en carrera son los protagonistas de la acción. “Puedes escuchar a los pilotos. Obviamente, entienden mucho más en una pista en la que nunca he corrido. Los pilotos están divididos”, quiso matizar Wolff.

Eso sí, Russell no sale indemne, según su propio equipo, de esta polémica. “George simplemente estaba tratando de adelantar allí, pero también tiene cierta parte de responsabilidad por haber perdido el coche”, admitió el máximo responsable de Mercedes en la F1. “Lo que pienso de este accidente es que creo que en estas curvas de alta velocidad, tal vez… Necesitas tener un poco de la filosofía del karting, para eliminar la velocidad antes de la curva y así tener una mejor salida”, sentenció.

En los últimos días, Alonso, al que se ha relacionado con Mercedes en el caso de que no renueve con Aston Martin, ha intentado negarlo todo de puertas para afuera. “Están por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo”, aseveró tras la cuarta prueba de 2024.