Alonso comienza a esclarecer su futuro al descartar a un serio candidato: “No parecen un destino atractivo”

Fernando Alonso llega al GP de Baréin (REUTERS).

La rumorología no cesa en la Fórmula 1. El baile de nombres a los mandos del volante se ha vuelto una constante desde que se oficializó la llegada de Hamilton a Ferrari. El movimiento desencadenará un efecto dominó cuya especulación copa todas las conversaciones del paddock. Por el momento, Sainz, al que le ha quitado Lewis el asiento, deberá buscar equipo y Mercedes un nuevo piloto primera espada, Verstappen tampoco tiene claro su futuro en Red Bull y a todo esto, Alonso, que acaba contrato este año, tampoco tiene asegura escudería alguna. “Tomaré la decisión cuando vea si soy competitivo”, repite el asturiano cuando es preguntado por sus próximos pasos.

“Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la Fórmula 1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión”, asegura. Aunque la escudería británica, en pleno desarrollo y crecimiento, tiene clara su postura. “No es ningún secreto que él quiere decidir por sí mismo, y tampoco lo que es que nosotros queremos seguir trabajando con él”. El escenario planteado para 2025 le obliga a buscar nuevo equipo y a Mercedes encontrar nuevo piloto.

Te puede interesar: Alonso, Suzuka y un adelantamiento para acabar con el imperio de Schumacher: “Si lo llego a pensar bien, no le adelanto ahí”

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

Buena parte de los más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que Toto Wolff, director de Mercedes, deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo de la escudería alemana. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso. “No descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró en su día.

No obstante, quien parece descartarlo es el propio Fernando. “¿Mercedes? No parecen una opción atractiva, están detrás de nosotros”, afirmó de manera tajante. Una afirmación que respaldan los datos. Alonso, de no ser por su sanción en Australia tendría más puntos de George Russell después de los cuatro primeros grandes premios. Ahora está empatado a 24 con el británico y tiene mucha ventaja respecto a Hamilton, que ha firmado su peor estreno de temporada en F1 desde 2007, con solo ocho puntos en su haber.

La Fórmula 1 se moja

La propia Fórmula 1 no se ha mostrado ajena al efecto dominó que se está cultivando y, en su canal oficial de Youtube, ha hecho sus apuestas y llegado a sorprendentes conclusiones. Al menos así lo parecen a día de hoy en lo que afecta a los pilotos españoles. Según la F1, Fernando Alonso, quien ha asegurado que no va a empezar a pensar en el futuro hasta dentro de unas carreras, correrá el próximo año en Mercedes, junto a su amigo George Russell. Y si Fernando Alonso se marcha de Aston Martin, alguien debe sustituirlo. Y, según la Fórmula 1 este sería… Carlos Sainz.

Lo llamativo de todas estas supersticiones está directamente relacionado con Red Bull. Pese al distanciamiento existente dentro de la escudería austríaca, la Fórmula 1 pronostica que Verstappen seguirá, aunque sin Checo Pérez a su lado. El mexicano no aparece con volante alguno, el suyo se lo quedaría Ricciardo, quien ya formó parte del equipo de las bebidas energéticas. Otra ausencia llamativa es la de Esteban Ocon, sin equipo para el año que viene según la F1.