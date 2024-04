El exnúmero uno del mundo que aconseja a Alcaraz y lo compara con Federer, Nadal y Djokovic: “Debe ser más aburrido”

Alcaraz celebra un punto en Miami (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

“Que te oiga, que te oiga”. Le repetía entre gritos Juan Carlos Ferrero a su pupilo desde la grada. Alcaraz, que venía de salvar el 1-5 a favor de Dimitrov en el set definitivo, apuraba sus opciones para mantenerse con vida en un partido en el que nunca llegó a sentirse cómodo. Carlitos jugaba sin paracaídas en ese instante y por momentos sus golpes se escuchaban en todo Miami. Sin embargo, su conato de remontada fue sofocado inmediatamente (2-6 y 4-6) por el búlgaro, incontestable durante toda madrugada española. El murciano, que llegaba con una inercia fantástica al duelo de cuartos, repentinamente se cegó.

No podrá unirse a ese selecto club de jugadores que han logrado el sunshine double, ganar de manera consecutiva los torneos de Indian Wells y Miami. Dimitrov se había colado en su mente. En el juego de Alcaraz no hubo nada rescatable, ni el servicio, ni su derecha, ni mucho menos su resto. Agobiado por la alta velocidad de la pista y por el peso de las bolas -distintas a las del Masters 1000 de Indian Wells-, se sumergió muy pronto en un mar de dudas y no supo salir a flote. Alcaraz se desvaneció. El número dos del mundo, inmerso en un marzo de ensueño después de su título en Indian Wells y su brillante inicio en Miami, dudó y las dudas le devoraron.

Redención pese a la derrota

Excepto el partido ante Dimitrov, para olvidar, Alcaraz ha cuajado un marzo excelso con la consecución de su segundo Indian Wells y el reencuentro con su tenis. Sobre la pista se ve a un jugador mucho más sólido, concentrado y completo que la versión con la que se despidió el año anterior. Y, así, su tenis ha vuelto a fluir con la llegada de la primavera. Después de algunos meses de dudas con su juego, a Alcaraz se le vuelve a ver muy cómodo en la pista. “No sé si este es el mejor tenis que estoy jugando, pero es la mejor sensación. Me estoy sintiendo genial en la pista, me estoy moviendo muy bien. Creo que son las mejores sensaciones desde el verano.

El título de Indian Wells fue muy importante para mí en lo personal. Gracias a ese torneo, comencé a sentirme mejor también fuera de la pista, dentro ya era obvio. Siento alegría cada día junto a mi equipo, junto a mi gente cercana”. Su actuación en Estados Unidos no ha dejado indiferente a nadie. Andy Roddick, exnúmero 1 del mundo, halagó al murciano y le dio un curioso consejo para mostrar su mejor versión. “Alcaraz es casi como una combinación de los tres, pero todavía está encontrando su camino”, ha señalado tras ser consultado por la comparativa con Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Sombras y luces

Le ve cualidades a Alcaraz propias de los tres, aunque también un significativo margen de mejora en un aspecto que considera diferencial. “La mejor versión de su juego será cuando incorpore un poco más de Novak en el sentido de hacer las cosas más aburridas. No se trata de ser espectacular todo el tiempo”, ha reflexionado Roddick. Para él, la efectividad y el control de Djokovic son dos aspectos diferenciales que Alcaraz debe saber medir para arriesgar menos en ciertos momentos y ganar los puntos.

Carlitos, una vez digerida la derrota contra en Miami, la cuarta del año, prepara ya la temporada de tierra batida Lo hace con el buen sabor de boca de haber retenido la corona en Indian Wells y haberse reencontrado consigo mismo tras una fase de dudas. Aunque con 160 puntos menos en el ranking, porque en Florida defendía las semifinales de 2023. Y si Sinner se llevara el trofeo el domingo, le quitaría el número dos del ranking. Miami, donde se ha sentido “un chaval de 13 años” en manos de Dimitrov, ya es pasado.