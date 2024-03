Juegos Olímpicos o Eurocopa: los clubes se plantan ante la Federación para evitar un nuevo caso Pedri

“Las pruebas realizadas han confirmado que sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”. Es el último comunicado médico de Pedri, aunque el tercero de este curso que informa de una rotura en la misma zona. El jugador se marcha de San Mamés entre lágrimas, consciente de la dificultad para recuperarse a tiempo a fin de afrontar un verano que será una especia de déjà vu para él. Se disputa la Eurocopa y después los Juegos Olímpicos que finalizan pocos días antes del comienzo de una nueva temporada liguera. Pedri ya escaló ese ocho mil en su primera temporada como jugador profesional.

Disputó 52 de los 54 partidos totales de aquel curso, más la Eurocopa en la que España llegó hasta las semifinales jugando tres prórrogas y los Juegos Olímpicos, en los que el combinado de Luis de la Fuente alcanzó y perdió la final después de otras tres prórrogas. Y desde aquel siete de agosto de 2021, Pedri ha caído lesionado cada poco tiempo. Primero con problemas en el muslo izquierdo y ahora en el derecho. Su tiempo de baja tampoco lo define el club, pero al ser muscular y reincidente, nada apunta a que sea menos de un mes y seguramente sea mucho más.

Plantón a la Federación

Este año ya se dañó esa zona a finales de agosto y no reapareció hasta principios de noviembre. El Barcelona pagó y sigue pagando los platos rotos de aquella paliza física. Tras una temporada cargada con su club, Pedri jugó todo lo posible en cada torneo. Por ello, otros clubes que se encuentran en esa situación actualmente, se plantan contra la Federación. Se avecina un conflicto de intereses entre las federaciones, los internacionales y sus respectivos equipos. Y es que Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Nico Williams cumplen con la edad para participar tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos.

Álex Baena y Oihan Sancet ya rebasan la franja de edad para las Olimpiadas, pero formaron parte de la clasificación para el torneo y podrían entrar en la lista. En el Barça, a la par que el Athletic Club y el Villarreal, ya presienten que estos futbolistas podrían doblar esfuerzos en verano. Los grandes clubes europeos no quieren que sus futbolistas hagan doblete este verano y disputen la Eurocopa de Alemania (15 de junio-15 de julio) y los Juegos Olímpicos de París (24 de julio-11 de agosto). Para la Selección el asunto es serio, ya que afecta a cinco jugadores.

Conflicto deportivo y legal

Los clubes españoles se han plantado contra la Federación. El Real Madrid, sin ir más lejos, no va a permitir que sus jugadores que acudan bien a la Eurocopa o la Copa América, participen después en los Juegos Olímpicos de París. No piensa hacer excepción alguna y la norma es y será para todos por igual. No hay lugar a que la idea pueda cambiar y ya ha sido comunicada a los propios jugadores. Sólo en España y Chipre se obliga por ley a los jugadores a acudir a la llamada de la Selección. En el resto de los países de Europa no es así. Pero esa prerrogativa no la tienen los jugadores españoles.

La Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, recoge en su artículo 23.2c que “es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones”. No hacerlo se considera una infracción grave (artículo 104.1c) y acarrea multas de entre tres y 30.000 euros e, incluso, una posible inhabilitación de ¡entre dos y 15 años! Es más, el artículo 47 de la Ley del Deporte no deja lugar a dudas: “Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas”. La última Ley del Deporte, de diciembre de 2022, versa en la misma línea. Los clubes se plantan, pero la Federación decide.