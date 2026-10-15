Sergio Hernández Carrasco, finalista del Premio Planeta 2026 por la novela ‘La añoranza’, una historia sobre la muerte de Antonio Machado

Sergio Hernández Carrasco, finalista del Premio Planeta con 'La añoranza', junto al director del Grupo Planeta José Creuheras. (Agencia EFE)

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Sergio Hernández Carrasco ha quedado finalista del Premio Planeta 2026, en una edición en la que se han presentado 1.424 obras. De todas ellas, el jurado conformado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto, ha escogido su novela La añoranza de entre las otras nueve como la segunda galardonada de la noche en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Las obras ganadoras del Premio Planeta acumulan más de 47 millones de copias vendidas en conjunto, de acuerdo con las cifras brindadas por José Creuheras, presidente del grupo editorial. Aunque esto representa un promedio anual de 625.000 volúmenes, el máximo responsable de la firma matiza que la verdadera importancia de la lectura trasciende las ventas: “El libro cobra valor cuando el lector lo abre, se emociona, reflexiona, comparte o no sus ideas, o sencillamente lo disfruta”.

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Una lista ‘ilustre’ de finalistas

El Planeta está dotado con un millón de euros para el ganador, lo que lo convierte en el premio con el mayor premio para una novela inédita. A nivel internacional, solo un concurso lo supera en cantidades: el programa televisivo The Million’s Poet, que entrega aproximadamente 1,2 millones al vencedor. El podio lo completaría el recientemente creado Premio Aena de Narrativa, también dotado con la misma cantidad para el primer premiado, pero con 30.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas restantes.

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”. El monarca ha acudido junto a la reina Letizia a la celebración del 75º aniversario del galardón literario

A lo largo de sus más de siete décadas de historia, el Premio Planeta ha contado con finalistas que se encuentran entre las figuras más destacadas de la literatura en español. Entre los nombres más emblemáticos figuran los de Ignacio Aldecoa, Juan Benet, Francisco Umbral, Fernando Fernán-Gómez, Fernando Sánchez Dragó, Fernando Savater, Mara Torres, Pilar Eyre, Paloma Sánchez-Garnica o Beatriz Serrano. Varios de ellos, además, lograrían ganar el premio años después.

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