España Cultura

Alfonso J. Ussía, ganador del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con un ensayo sobre su relación con su padre y los conflictos generacionales

El galardón, dotado con 10.000 euros para el vencedor, se entrega a proyectos todavía sin terminar

El escritor Alfonso J. Ussía ha sido galardonado este martes con el Premio de No Ficción Libros del Asteroide con su proyecto In Extremis, un trabajo autobiográfico en el que, a través de la relación entre un padre (el periodista recientemente fallecido Alfonso Ussía) y su hijo, se realiza un retrato íntimo de la España del último medio siglo y se reflexiona sobre la distancia generacional.

Tal y como ha explicado la editorial en un comunicado, la propuesta vencedora en la que ha sido la sexta edición de este premio se articula “como un diálogo con el padre” en el ocaso de su vida “mientras revisa su legado personal y profesional”. “Frente a él, el hijo, criado a la sombra de esta figura mediática, intenta asimilar no solo su muerte sino lo que esta representa: el fin de una generación que creyó tener todas las respuestas”.

En segunda posición ha quedado el proyecto de Anestesia, firmado por la periodista venezolana Maye Primera. En este caso, se trataría de un retrato de Venezuela a lo largo de los últimos treinta años desde su propia perspectiva, la de una periodista queer emigrada a Estados Unidos. “Plantea preguntas relevantes sobre el desarraigo, la identidad y el privilegio a través de una emocionante narración que entrelaza memoria, historia y análisis social”, ha destacado el jurado.

Una crónica más allá de lo familiar

De este modo, In Extremis aborda temas como el duelo y la herencia que recibimos tanto personal como colectivamente, además de una singular aproximación a la profesión periodística. El jurado (formado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano), ha valorado sobre todo “la calidad literaria del proyecto y su interesante exploración del conflicto generacional”, además de “la capacidad del autor de trascender lo familiar para abordar la evolución de la sociedad española y retratar a destacados personajes de la época”.

Con este galardón, Alfonso J. Ussía se ha impuesto a más de 530 propuestas y ha recibido por ello una dotación económica de 10.000 euros. Hay que recordar, en este sentido, que el Premio de No Ficción de Libros del Asteroide se distingue de otras distinciones por el hecho de ser un premio otorgado a un proyecto y no a una obra terminada.

El escritor, que también escribe columnas de opinión y crónicas en diferentes medios de comunicación, ya cuenta con varias novelas publicadas: Cuento del Norte (2020), Vario (2021) y Borroka. El Puente de los suicidas, además del libro de retratos sobre la ciudad de Madrid Bajo Cielo (2025). Ahora, al proclamarse vencedor del Premio de No Ficción Libros del Asteroide, su nombre se une al de Minke Wang, Llucia Ramis, Solange Levinton, Paco Cerdá y David Jiménez Torres, ganadores de las anteriores ediciones.

