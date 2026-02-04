España Cultura

Si te gustó ‘Un lugar para soñar’, no te pierdas esta serie romántica basada en varias novelas de la misma autora: “El final me hizo pedazos”

Morgan Kohan protagoniza esta historia sobre una mujer que inicia una nueva vida en un pueblo de Nueva Escocia, en Canadá

Guardar
De izquierda a derecha: Chad
De izquierda a derecha: Chad Michael Murray, Morgan Kohan y Scott Patterson en 'Sullivan's Crossing'. (Netflix)

El fenómeno de los dramas románticos convertidos en series de éxito no deja de sacar nuevos títulos en las plataformas de streaming. Historias emotivas, pausadas y acogedoras colman ahora los catálogos de Netflix, Prime Video, HBO Max y demás servicios. Sin embargo, como en todo en esta vida, guardamos un cariño especial a aquellos que, como Un lugar para soñar, llevan tiempo acompañándonos.

Renovada para una séptima y una octava temporada, el popular drama de Netflix demostró haber dado en la tecla con su historia: la de una mujer que, al mudarse a un pueblo remoto para empezar de cero, empieza un romance con uno de sus nuevos vecinos mientras comprueba que la realidad en el mundo rural no es como imaginaba.

Da el sí para siempre. La temporada 6 de Un lugar para soñar» estará disponible el 19 de diciembre, solo en Netflix. (Crédito: Netflix)

Ahora, quienes disfrutaron de Un lugar para soñar y esperan sus nuevos episodios tienen una razón más para quedarse pegados a la pantalla: la llegada de Sullivan’s Crossing, una ficción que ya figura entre las favoritas de los suscriptores de Netflix en España y cuya historia parte de la misma creadora, la novelista Robyn Carr.

Volver al inicio para una nueva vida

La historia se centra en Maggie Sullivan, una neurocirujana de Boston que, tras ver cómo su vida profesional y sentimental se desmorona, decide regresar al pequeño pueblo de su infancia en Nueva Escocia (Canadá). Allí, la espera su padre, Sully, con quien mantiene una relación marcada por viejas heridas y silencios. En ese entorno rural y acogedor, Maggie se enfrenta a antiguas y nuevas relaciones, donde no faltan tampoco los secretos familiares ni las heridas sanadas.

Tanto Sullivan’s Crossing como Un lugar para soñar adaptan las exitosas novelas de Robyn Carr, aunque la nueva serie introduce cambios en la localización: mientras los libros transcurren en Colorado, la ficción televisiva opta por los paisajes de Nueva Escocia, lugar muy reconocido por sus paisajes naturales de costa y bosque y su ambiente tranquilo y acogedor.

El reparto de Sullivan’s Crossing está encabezado por Morgan Kohan (protagonista de Amor en pleno vuelo) como Maggie, Scott Patterson (el inolvidable Luke de Las chicas Gilmore) en el rol de Sully, y Chad Michael Murray (Dawson crece) como Cal, el misterioso abogado que sacude la rutina de la protagonista. Los acompañan, entre otros, Tom Jackson, Andrea Menard y Lynda Boyd.

Más allá de su trama y su equipo, algo llamativo de esta serie ha sido cómo ha logrado convertirse en un éxito de Netflix. Estrenada originalmente en el canal canadiense CTV en 2023, fue su llegada a la plataforma lo que consolidó su éxito... poco a poco. Y es que Sullivan’s Crossing ha ido temporada a temporada consolidando a su audiencia hasta convertirs en una referencia en el catálogo para los amantes del romance.

Morgan Kohan en 'Sullivan's Crossing'.
Morgan Kohan en 'Sullivan's Crossing'. (Netflix)

Sorpresas, pero no sobresaltos

Las claves de su atractivo están en cuestiones como la sencillez y el ritmo pausado de su historia. De alguna forma, transmite el confort necesario para que los espectadores quieran seguir conociendo la historia de sus personajes. El paisaje sereno y la atmósfera de comunidad también seducen a quienes buscan desconectar de su día a día.

Eso sí, aunque Sullivan’s Crossing sigue la fórmula del drama romántico, no renuncia a sobresaltos ni a finales de suspenso: desde eventos dramáticos como incendios a embarazos inesperados, pasando por la igualmente sorprendente aparición de un marido secreto. Giros como el de un imborrable capítulo final (“me hizo pedazos”, escribe una usuaria en una reseña de la plataforma Imdb) que le dan un aire telenovelesco a la serie ideal para seguir enganchado a la pantalla a lo largo de sus (por el momento) tres temporadas.

Temas Relacionados

NetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

España estrena su propia versión de ‘Solo asesinatos en el edificio’: protagonizada por Inma Cuesta y con un misterio a resolver en Lisboa

La ficción se estrenará en exclusiva en Disney+ y Hulu a nivel mundial, incluidos Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda el 31 de marzo de 2026

España estrena su propia versión

Recuperan en Italia una escultura española del siglo XV robada hace casi cincuenta años: “Es una parte de la historia de nuestra comunidad”

Unos anticuarios identificaron en una subasta una escultura de madera realizada por Gil de Siloé hace más de 500 años y sustraída en 1979

Recuperan en Italia una escultura

Tres amigas enfrentadas por el mismo chico en medio de una gran crisis: así es ‘La virgen de la tosquera’, la primera gran adaptación de Mariana Enríquez

La película dirigida por Laura Casabé se ambienta en Buenos Aires en el verano de 2001

Tres amigas enfrentadas por el

La tragedia real detrás de ‘La fiera’, la nueva película de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre: cinco amigos y un solo superviviente

El filme llega a cines este viernes y está inspirado en los testimonios de un grupo de saltadores BASE

La tragedia real detrás de

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

El actor español dará vida al ya icónico psicópata Max Cady en esta nueva adaptación a cargo de Apple en la que también participan Amy Adams y Patrick Wilson

Javier Bardem toma el relevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez replica a través

Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

Una jueza procesa al activista ultraderechista Alberto Royuela por difundir una conversación falsa entre Begoña Gómez y el presidente de un banco marroquí

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Aumentan más de un 400% los pacientes pendientes de operación en Aragón desde que hay registros: radiografía de 13 años de brecha quirúrgica en la región

El dueño de Telegram manda un mensaje contra Pedro Sánchez a todos los españoles: “España podría convertirse en un Estado de vigilancia”

ECONOMÍA

El 72% de los europeos

El 72% de los europeos dice estar “muy preocupado” por las guerras cerca de la UE, según el Eurobarómetro

Alerta de la Guardia Civil por una estafa en la que se hacen pasar por Hacienda: “Su objetivo es obtener tus credenciales de acceso”

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

CaixaBank, Mercadona, El Corte Inglés, Telefónica e Inditex, entre las empresas españolas con “mejor reputación”, según Forbes

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey