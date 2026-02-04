Si te gustó ‘Un lugar para soñar’, no te pierdas esta serie romántica basada en varias novelas de la misma autora: “El final me hizo pedazos”

De izquierda a derecha: Chad Michael Murray, Morgan Kohan y Scott Patterson en 'Sullivan's Crossing'. (Netflix)

El fenómeno de los dramas románticos convertidos en series de éxito no deja de sacar nuevos títulos en las plataformas de streaming. Historias emotivas, pausadas y acogedoras colman ahora los catálogos de Netflix, Prime Video, HBO Max y demás servicios. Sin embargo, como en todo en esta vida, guardamos un cariño especial a aquellos que, como Un lugar para soñar, llevan tiempo acompañándonos.

Renovada para una séptima y una octava temporada, el popular drama de Netflix demostró haber dado en la tecla con su historia: la de una mujer que, al mudarse a un pueblo remoto para empezar de cero, empieza un romance con uno de sus nuevos vecinos mientras comprueba que la realidad en el mundo rural no es como imaginaba.

Da el sí para siempre. La temporada 6 de Un lugar para soñar» estará disponible el 19 de diciembre, solo en Netflix. (Crédito: Netflix)

Ahora, quienes disfrutaron de Un lugar para soñar y esperan sus nuevos episodios tienen una razón más para quedarse pegados a la pantalla: la llegada de Sullivan’s Crossing, una ficción que ya figura entre las favoritas de los suscriptores de Netflix en España y cuya historia parte de la misma creadora, la novelista Robyn Carr.

Volver al inicio para una nueva vida

La historia se centra en Maggie Sullivan, una neurocirujana de Boston que, tras ver cómo su vida profesional y sentimental se desmorona, decide regresar al pequeño pueblo de su infancia en Nueva Escocia (Canadá). Allí, la espera su padre, Sully, con quien mantiene una relación marcada por viejas heridas y silencios. En ese entorno rural y acogedor, Maggie se enfrenta a antiguas y nuevas relaciones, donde no faltan tampoco los secretos familiares ni las heridas sanadas.

Tanto Sullivan’s Crossing como Un lugar para soñar adaptan las exitosas novelas de Robyn Carr, aunque la nueva serie introduce cambios en la localización: mientras los libros transcurren en Colorado, la ficción televisiva opta por los paisajes de Nueva Escocia, lugar muy reconocido por sus paisajes naturales de costa y bosque y su ambiente tranquilo y acogedor.

El reparto de Sullivan’s Crossing está encabezado por Morgan Kohan (protagonista de Amor en pleno vuelo) como Maggie, Scott Patterson (el inolvidable Luke de Las chicas Gilmore) en el rol de Sully, y Chad Michael Murray (Dawson crece) como Cal, el misterioso abogado que sacude la rutina de la protagonista. Los acompañan, entre otros, Tom Jackson, Andrea Menard y Lynda Boyd.

Más allá de su trama y su equipo, algo llamativo de esta serie ha sido cómo ha logrado convertirse en un éxito de Netflix. Estrenada originalmente en el canal canadiense CTV en 2023, fue su llegada a la plataforma lo que consolidó su éxito... poco a poco. Y es que Sullivan’s Crossing ha ido temporada a temporada consolidando a su audiencia hasta convertirs en una referencia en el catálogo para los amantes del romance.

Morgan Kohan en 'Sullivan's Crossing'. (Netflix)

Sorpresas, pero no sobresaltos

Las claves de su atractivo están en cuestiones como la sencillez y el ritmo pausado de su historia. De alguna forma, transmite el confort necesario para que los espectadores quieran seguir conociendo la historia de sus personajes. El paisaje sereno y la atmósfera de comunidad también seducen a quienes buscan desconectar de su día a día.

Eso sí, aunque Sullivan’s Crossing sigue la fórmula del drama romántico, no renuncia a sobresaltos ni a finales de suspenso: desde eventos dramáticos como incendios a embarazos inesperados, pasando por la igualmente sorprendente aparición de un marido secreto. Giros como el de un imborrable capítulo final (“me hizo pedazos”, escribe una usuaria en una reseña de la plataforma Imdb) que le dan un aire telenovelesco a la serie ideal para seguir enganchado a la pantalla a lo largo de sus (por el momento) tres temporadas.