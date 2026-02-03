Continúa la huelga de las galerías de arte contra el IVA: “España penaliza nuestro trabajo con un impuesto 100% más alto que en el resto de la Unión Europea”

Fachada de la galería de arte ‘Río & Meñaka’ durante la huelga que afecta a las galerías de arte en España. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo mantiene por segundo día las puertas cerradas de todas sus galerías hasta el 7 de febrero, en una protesta que busca presionar al Gobierno español para que adopte un IVA reducido para el arte, en línea con países como Francia, Italia, Alemania y Portugal.

El malestar del sector tiene cifras claras: mientras en España la compraventa de arte intermediada por galerías debe soportar un IVA del 21 %, en países del entorno se aplica entre el 5 % y el 7 %. El Consorcio ha insistido en que esta diferencia “ahoga” y resta competitividad internacional al arte contemporáneo español, haciendo inviable la labor de promoción y defensa de los artistas.

No obstante, la protesta no solo incluye el cierre de galerías. La junta directiva, que representa a unos 120 establecimientos, ha decidido suspender durante tres meses “toda colaboración gratuita” con instituciones públicas y privadas. “Hay una reivindicación añadida que es visibilizar las tareas gratuitas y culturales que hacemos las galerías”, señalaba en la primera jornada de huelga el secretario del Consorcio, Enrique Tejerizo, en declaraciones a Europa Press. “Ese acceso libre a la cultura es la primera plataforma en la que se exponen las obras de los artistas”.

La respuesta de Urtasun ante las reivindicaciones

En su entrevista con el citado medio, Tejerizo también celebraba la repercusión que alcanzada por la convocatoria: “Estamos contentos por la enorme repercusión mediática que ha tenido la convocatoria de huelga, tanto en España como en Europa”. No obstante, lamentó la falta de avances: “No hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun se ha pronunciado sobre las protestas de los galeristas este martes, reconociendo las “condiciones desfavorables” en las que trabaja hoy el sector del arte contemporáneo. “Por una razón, que el IVA del arte contemporáneo no está armonizado a escala de la Unión Europea. Soy un gran defensor de la armonización fiscal a escala de la Unión Europea porque cuando no armonizamos se producen situaciones de ‘dumping’”, afirmaba el político, pese a desmarcarse de la polémica y recordar que “la fiscalidad no es una competencia del Ministerio de Cultura, es Hacienda el que tiene que tomar acción”.

“Habrá otras medidas en caso de que no haya respuesta positiva”

En el trasfondo de la protesta está la Directiva (UE) 2022/542, que permite a los Estados miembros reducir el IVA en ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección. Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal ya lo han hecho, pero España sigue sin trasponer la norma, con consecuencias directas para el sector, pese a que el Consorcio reclama una “transposición inmediata”: “España penaliza nuestro trabajo con un IVA 100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros”, denuncian en el manifiesto Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA.

Urtasun reafirma su apoyo a un IVA cultural reducido: "Mi posición siempre ha sido clara". (Europa Press)

El futuro de la protesta se mantiene abierto. Tejerizo advirtió que “de momento habrá otras medidas en caso de que no haya ningún tipo de respuesta positiva. Seguiremos trabajando toda la semana solo que a puertas cerradas”. El Consorcio denuncia que las galerías y los artistas visuales “siguen siendo los grandes olvidados de las políticas culturales”, en contraste con la música, las artes escénicas o el cine, que sí cuentan con un tipo reducido de IVA.