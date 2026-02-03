España Cultura

Continúa la huelga de las galerías de arte contra el IVA: “España penaliza nuestro trabajo con un impuesto 100% más alto que en el resto de la Unión Europea”

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apoyado la reivindicación del Consorcio de galeristas y ha señalado que la rebaja debería efectuarla el Ministerio de Hacienda

Guardar
Fachada de la galería de
Fachada de la galería de arte ‘Río & Meñaka’ durante la huelga que afecta a las galerías de arte en España. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo mantiene por segundo día las puertas cerradas de todas sus galerías hasta el 7 de febrero, en una protesta que busca presionar al Gobierno español para que adopte un IVA reducido para el arte, en línea con países como Francia, Italia, Alemania y Portugal.

El malestar del sector tiene cifras claras: mientras en España la compraventa de arte intermediada por galerías debe soportar un IVA del 21 %, en países del entorno se aplica entre el 5 % y el 7 %. El Consorcio ha insistido en que esta diferencia “ahoga” y resta competitividad internacional al arte contemporáneo español, haciendo inviable la labor de promoción y defensa de los artistas.

No obstante, la protesta no solo incluye el cierre de galerías. La junta directiva, que representa a unos 120 establecimientos, ha decidido suspender durante tres meses “toda colaboración gratuita” con instituciones públicas y privadas. “Hay una reivindicación añadida que es visibilizar las tareas gratuitas y culturales que hacemos las galerías”, señalaba en la primera jornada de huelga el secretario del Consorcio, Enrique Tejerizo, en declaraciones a Europa Press. “Ese acceso libre a la cultura es la primera plataforma en la que se exponen las obras de los artistas”.

La respuesta de Urtasun ante las reivindicaciones

En su entrevista con el citado medio, Tejerizo también celebraba la repercusión que alcanzada por la convocatoria: “Estamos contentos por la enorme repercusión mediática que ha tenido la convocatoria de huelga, tanto en España como en Europa”. No obstante, lamentó la falta de avances: “No hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun se ha pronunciado sobre las protestas de los galeristas este martes, reconociendo las “condiciones desfavorables” en las que trabaja hoy el sector del arte contemporáneo. “Por una razón, que el IVA del arte contemporáneo no está armonizado a escala de la Unión Europea. Soy un gran defensor de la armonización fiscal a escala de la Unión Europea porque cuando no armonizamos se producen situaciones de ‘dumping’”, afirmaba el político, pese a desmarcarse de la polémica y recordar que “la fiscalidad no es una competencia del Ministerio de Cultura, es Hacienda el que tiene que tomar acción”.

“Habrá otras medidas en caso de que no haya respuesta positiva”

En el trasfondo de la protesta está la Directiva (UE) 2022/542, que permite a los Estados miembros reducir el IVA en ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección. Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal ya lo han hecho, pero España sigue sin trasponer la norma, con consecuencias directas para el sector, pese a que el Consorcio reclama una “transposición inmediata”: “España penaliza nuestro trabajo con un IVA 100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros”, denuncian en el manifiesto Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA.

Urtasun reafirma su apoyo a un IVA cultural reducido: "Mi posición siempre ha sido clara". (Europa Press)

El futuro de la protesta se mantiene abierto. Tejerizo advirtió que “de momento habrá otras medidas en caso de que no haya ningún tipo de respuesta positiva. Seguiremos trabajando toda la semana solo que a puertas cerradas”. El Consorcio denuncia que las galerías y los artistas visuales “siguen siendo los grandes olvidados de las políticas culturales”, en contraste con la música, las artes escénicas o el cine, que sí cuentan con un tipo reducido de IVA.

Temas Relacionados

Arte EspañaArteIvaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El episodio de ‘Dora la exploradora’ que se compara a ‘Juego de Tronos’ o ‘Breaking Bad’: tiene una puntuación casi perfecta y dura 40 minutos

Cerca de 10.000 personas han valorado con una altísima nota un capítulo de esta conocida serie de animación infantil

El episodio de ‘Dora la

Halle Berry denuncia la falta de oportunidades a pesar de ganar el Oscar y advierte a Cynthia Erivo: “No cambió nada mi carrera”

La actriz se hizo con el galardón por ‘Monster’s Ball’ pero reconoce que a la mañana siguiente “todo seguía igual”

Halle Berry denuncia la falta

El secreto mejor guardado de ‘Marty Supreme’: su director tuvo que negociar con Toyota para conseguir un gran favor

Josh Safdie tenía claro a quién quería para enfrentarse a Timothée Chalamet sobre la pista, pero fue mucho más difícil de lo que pensaba

El secreto mejor guardado de

El accidente de Jacob Elordi preparando su papel para ‘Cumbres borrascosas’: “Quería cicatrices y me acabé quemando la espalda”

El actor ha reconocido en una entrevista que bromeó con la posibilidad de hacer el método y esa misma broma se volvió en su contra

El accidente de Jacob Elordi

Penélope Cruz regresa a la comedia romántica: esta será su nueva película en Hollywood junto a un espectacular reparto

Actores como Owen Wilson, Jude Law o Emma Mackey acompañarán a la actriz en este filme dirigido por Nancy Meyers

Penélope Cruz regresa a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Andorra dejará de ser refugio

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

La subida del SMI entra en la recta final: Trabajo prevé aprobarla en febrero y aplicarla con efectos retroactivos

Comprar un vehículo eléctrico será un 15% más barato en 2026: las ayudas aprobadas por el Gobierno para relanzar el sector

Mano dura contra los caseros: Cataluña empieza a multar a los que incumplen la ley de vivienda con 120.000 euros

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste