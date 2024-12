‘Vida’, la serie sobre la difícil relación entre dos hermanas que encantará a los seguidores de ‘La amiga estupenda’

Mishel Prada y Melissa Barrera en 'Vida' (Prime Video)

En 2011 se publicó una novela destinada a convertirse en un clásico instantáneo. Tiempo después se erigió como el mejor libro del siglo XXI, según una encuesta de The New York Times. Se trataba de La amiga estupenda, una obra escrita por una autora desconocida, Elena Ferrante, cuya identidad no ha sido desvelada. En ella se cuenta la historia de dos mujeres napolitanas de origen humilde, pero con personalidades totalmente diferentes (Lila es rebelde, Elena tímida) cuyas vidas irán pasando por diferentes etapas de unión y desconexión.

Como telón de fondo se cuenta la historia de Italia desde los años cuarenta a la actualidad: seis décadas a través de las que se explican los cambios estructurales por los que atraviesa la sociedad. Uno de los elementos que ha convertido a La amiga estupenda en una obra maestra es su capacidad de profundizar en elementos como el feminismo, las dinámicas de clase y las expectativas de género en un país sumergido en el aire de la posguerra.

La historia se convertiría en una tetralogía denominada Saga Dos Amigas, formada por la citada La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida, todas editadas en España por Lumen. En 2018, comenzó la ambiciosa adaptación en formato de ficción televisiva llevada a cabo por el director italiano Saverio Costanzo, bien conocido por películas como La soledad de los números primos, también versión de otro bestseller de Paolo Giordano. Poco a poco se han ido completando las temporadas y el pasado mes de septiembre Max estrenó el final de la serie que correspondería con el último volumen, La niña perdida.

Tráiler de la cuarta temporada de 'La amiga estupenda'

Aunque La amiga estupenda ya haya cerrado su círculo, los seguidores de la ficción basada en la novela italiana tienen a su disposición un amplio catálogo de historias que ahondan en la complejidad de los vínculos femeninos. Una de ellas es Vida, la serie creada por Tanya Saracho (Looking, How to Get Away with Murder) en 2018 para la cadena Starz (en España se puede ver en MGM+) y que cuenta con un total de tres temporadas.

La trama sigue a dos hermanas, Lyn (Melissa Barrera) y Emma (Mishel Prada), que regresan a su barrio en el Eastside de Los Ángeles tras la muerte de su madre. Allí, descubren secretos familiares y se enfrentan nuevas verdades sobre sí mismas y a la comunidad latina de la que intentaron distanciarse. Al confrontar su pasado, las protagonistas iniciarán un camino de reconexión entre ambas.

Aunque Vida está ambientada en la actualidad, también sitúa a sus personajes en un contexto socioeconómico complicado, reflejando la influencia del entorno en sus vidas y decisiones. La serie presente un enfoque similar al de La amiga estupenda en la exploración de la amistad y las relaciones femeninas. Saracho no sólo profundiza en cómo las hermanas vuelven a conectar tras el fallecimiento de la matriarca, también lleva a sus protagonistas a sumergirse en las tensiones y desafíos que surgen al regresar a sus raíces.