Arnold Schwarzenegger anuncia que votará a Kamala Harris: “Soy estadounidense antes que republicano”

Arnold Schwarzenegger. REUTERS/Liesa Johannssen

Terminator contra Trump. El actor, y exgobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger ha anunciado este miércoles que votará a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las próximas elecciones de Estados Unidos que tendrán lugar el próximo martes 5 de noviembre. En un mensaje compartido en su cuenta de X, el intérprete ha cargado duramente contra Donald Trump, de su mismo partido: un candidato al que no votó ni en 2016 ni en 2020. Pese a su animadversión hacia el expresidente americano, esta es la primera vez que Schwarzenegger anuncia que votará al candidato demócrata, en este caso, Harris.

“No me gustan los apoyos. No me da vergüenza compartir mis opiniones, pero odio la política y no me fío de la mayoría de los políticos”, ha comenzado diciendo en el mensaje. “También entiendo que la gente quiera oírme porque no soy solo una celebridad, soy un antiguo Gobernador republicano”, ha añadido en un alarde de humildad. “Permítanme ser honesto con ustedes: no me gusta ninguno de los partidos en este momento. Mis compañeros republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado el déficit y rechazado los resultados electorales”, ha explicado,

El exgobernador de California (durante dos periodos entre el año 2003 y 2011) ha confesado que “odia la política” más que nunca: “Quisiera desentenderme. Pero no puedo”, relata. “Rechazar los resultados de una elección es tan antiestadounidense como se puede ser (…), llamar a Estados Unidos un ‘basurero’. Es tan antipatriótico que me enfurece”, dijo, refiriéndose a Trump, pero sin hacer una mención directa. “Siempre seré estadounidense antes que republicano. Por eso, esta semana, votaré por Kamala Harris y Tim Walz”, ha asegurado.

“Un candidato que no respetará tu voto a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él te mira con una Coca-Cola, un candidato que no ha demostrado ninguna capacidad de trabajar para aprobar ninguna política aparte de una bajada de impuestos que ayudó a sus donantes y a otros ricos como yo, pero que no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son los mayores enemigos que China, Rusia o Corea del Norte... eso no resolverá nuestros problemas”, ha escrito en X.

Arnold Schwarzenegger, durante un simulacro de terremoto en la zona de Mission Hills cuando era gobernador de California. EFE/ARMANDO ARORIZO/Archivo

Don Omar también votará a Harris

Otro perfil público que ha anunciado que votará a la candidata demócrata es el cantante Don Omar. Como uno de los líderes del reguetón y el movimiento urbano puertorriqueño, el artista también ha acudido a su cuenta personal de X para confirmar su voto para Kamala Harris, oponiéndose, electoralmente hablando, a sus compañeros de industria. No en vano, Anuel AA o Nicky Jam aparecieron en los rallies de Donald Trump para mostrar su apoyo público al candidato republicano y expresidente de Estados Unidos.

“Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante. Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa”, ha expresado Don Omar en el mensaje.

“A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a Kamala Harris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos”, ha concluido el cantante.

El mensaje que el cantante Don Omar ha compartido en redes sociales