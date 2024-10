Que tiemble Genovia, vuelve ‘Princesa por sorpresa’: todos los detalles sobre la tercera película de la franquicia

Anne Hathaway en 'Princesa por sorpresa'

Hollywood vuelve a tirar del pozo de la nostalgia aunque, en esta ocasión, el cubo contiene más emociones si cabe. Mia Thermopolis está de vuelta. La princesa más común y terrenal de la historia del cine volverá a agraciar nuestras pantallas junto a su gato Louie tras la confirmación de que Princesa por sorpresa tendrá una tercera parte. La franquicia (basada en los exitosos libros de Meg Cabot, títulos imprescindibles en la estantería de cualquier millennial) ha confirmado un más que esperado regreso de la mano de Debra Martin Chase (que produjo las dos cintas originales).

Según ha confirmado Deadline, Adele Lim (escritora de la comedia romántica Crazy rich asians y de la película animada Raya y el último dragón, debutando como directora con la película Joy Ride, estrenada en 2023) será la encargada de dirigir está tercera película que contará con el retorno de Anne Hathaway, que interpretó a la princesa que, mientras busca su identidad en el instituto, se entera de que es la heredera del trono de Genovia, un país europeo que, hasta ahora, ha contado con la mentoría de su abuela (Julie Andrews).

“Como fan incondicional de las películas originales de Princesa por sorpresa, estoy muy emocionada de formar parte de la tercera entrega de esta querida franquicia”, ha afirmado Lim en un comunicado. “Estamos deseando celebrar sus principios fundamentales de poder femenino y alegría con el público de todo el mundo”, ha añadido la directora. La primera película, Princesa por sorpresa, se estrenó en 2001; la segunda, Princesa por sorpresa 2, llegó tres años después, en 2004, ambas siendo dirigidas por Garry Marshall.

Tal y como ha contado Variety, de momento no se sabe cuál será el argumento de la cinta y tampoco el papel que tendrá Hathaway en ella, pero la idea es que la tercera entrega siga el guion de las dos primeras, y no tanto que se produzca un reboot. “Estamos en un buen lugar. Es todo lo que puedo decir. Aún no hay nada que anunciar. Pero estamos en un buen lugar”, declaró la actriz en una entrevista con la revista VMagazine en abril. Princesa por sorpresa 3 lleva en desarrollo desde el año 2022, aunque los seguidores de la icónica saga llevaban años esperando un anuncio que, por fin, se ha hecho realidad. Habrá que esperar un tiempo para conocer más detalles acerca de la continuación de la historia de Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi y su reinado en Genovia.

Julie Andrews y Anne Hathaway en 'Princesa por sorpresa'

¿Volverá Julie Andrews a ‘Princesa por sorpresa 3′?

Tras la confirmación de que Anne Hathaway volverá para la nueva entrega de Princesa por sorpresa (como actriz y también como productora de la mano de Somewhere Pictures), la duda reside en Julie Andrews. La actriz interpretó en las dos cintas originales a Clarisse Renaldi, abuela de Mia e instructora real de la joven, alejada por completo del protocolo

“No lo sé, creo que yo soy la indicada, probablemente ella todavía esté bien para ello [Hathaway], pero puede que yo sea un poco abuelita, demasiado vieja, para ello, no lo sé”, dijo la actriz en 2022 a Entertainment Weekly. “Depende de cuál sea la historia, y si se les ocurre algo, sería maravilloso. Pero si no, habrá otras cosas”, añadió.

La intérprete, de 89 años, volvió a hablar del tema tiempo después en una entrevista con The Hollywood Reporter, cerrando definitivamente las puertas a un posible retorno a la franquicia. “Creo que sería demasiado tarde para hacerlo ahora. Se habló de una secuela hace muchos, muchos años”, declaró a la publicación. “Pero no creo que llegara a hacerse. Y Garry nos dejó. [Marshall murió en 2016]”, contó. “[Para] mí especialmente, ahora está demasiado lejos como para volver a ello. Es un pensamiento encantador, pero no creo que fuese posible”, añadió la actriz.

Julie Andrews en 'Princesa por sorpresa 2'