La hija actriz de Sophia Loren que aparece en una de las series policíacas más conocidas

Sasha Alexander, la hija de Sophia Loren que ha protagonizado una de las grandes series criminales

Sasha Alexander, cuyo nombre real es Suzana Drobnjaković, ha sabido forjar su propio camino en Hollywood, alejándose de la sombra de su madrastra, la icónica actriz italiana Sophia Loren. Nacida en Los Ángeles, California, el 17 de mayo de 1973, Sasha ha construido una sólida carrera en la industria del entretenimiento, especialmente reconocida por su actuación en una de las series policiacas más conocidas, NCIS.

Sasha Alexander inició su carrera en el mundo de la actuación desde muy joven. Con ascendencia serbia e italiana, se formó en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad del Sur de California. Su primer papel importante llegó con la serie Dawson crece, donde interpretó a Gretchen Witter, la hermana mayor de Pacey Witter (Joshua Jackson). Este personaje le permitió ganar visibilidad y abrirse camino hacia oportunidades más grandes en la televisión.

No obstante, fue su actuación en NCIS la que la catapultó al estrellato. En esta serie de investigación criminal, interpretó a Caitlin “Kate” Todd, una exagente del Servicio Secreto de los Estados Unidos que se une al equipo del Naval Criminal Investigative Service (NCIS). Su personaje fue vital desde la primera temporada y rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos por su inteligencia, profesionalismo y carisma. Alexander se unió a NCIS en 2003, cuando la serie comenzó. La serie creada por Donald P. Bellisario y Don McGill, se convirtió rápidamente en un éxito y una de las series más largas y queridas de la televisión estadounidense. La química entre los personajes principales, encabezados por Mark Harmon (como Leroy Jethro Gibbs), fue un factor determinante para el éxito del show, y el personaje de Sasha Alexander, Kate Todd, desempeñó un papel crucial en las primeras dos temporadas.

Sasha Alexander junto a Sophia Loren

De ‘NCIS’ a Isles

La partida de Caitlin Todd al final de la segunda temporada, debido a un giro inesperado en la trama que culminó con la muerte de su personaje a manos de un terrorista, sorprendió tanto al público como a los críticos. Sin embargo, la salida de Alexander de NCIS no fue el final de su carrera, sino un punto de inflexión que la llevó a explorar otros proyectos. Tras dejar la serie, Sasha Alexander no perdió tiempo en encontrar nuevos y emocionantes papeles. Fue parte del elenco de The Nine y tuvo apariciones en varias series populares como House y Friends. Además, interpretó a Melanie en la película Di que sí, protagonizada por Jim Carrey. A lo largo de su carrera ha demostrado su versatilidad al abordar tanto roles dramáticos como cómicos con igual destreza.

En 2010, volvió a la televisión con un papel destacado en la serie Rizzoli & Isles. En esta serie, interpretó a la Dra. Maura Isles, una brillante y peculiar patóloga que trabaja junto a la detective Jane Rizzoli, interpretada por Angie Harmon. Rizzoli & Isles se mantuvo en antena durante siete temporadas, consolidando aún más la posición de Alexander como una actriz talentosa y querida por la audiencia televisiva. Además de su trabajo en la televisión, Sasha Alexander ha incursionado en el cine y la producción. Se ha involucrado detrás de las cámaras en varios proyectos, demostrando su capacidad para contar historias de diversas maneras. Su versatilidad y profesionalismo la han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento.

La relación de Sasha Alexander con su madre, Sophia Loren, aunque no es el centro de su carrera, ha sido una inspiración constante. Loren, una de las actrices italianas más veneradas y galardonadas de todos los tiempos, ha influido en Alexander al enseñarle los valores del esfuerzo, la dedicación y el amor por el arte de la actuación. A pesar de la presión que podría venir acompañada de ser la hija de una leyenda del cine, Alexander ha demostrado que tiene su propio talento y que su éxito es el resultado de su arduo trabajo y dedicación. Sasha Alexander sigue siendo una figura relevante en Hollywood, y su capacidad para adaptarse y prosperar en diferentes roles y géneros la mantiene como una actriz en la que el público sigue confiando y admirando.