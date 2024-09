Los mejores estrenos de la semana, de 'No hables con extraños' a 'Justicia artificial'

Parece mentira pero septiembre ya ha llegado prácticamente a su ecuador y con él queda atrás definitivamente el verano. En el mundo del cine todavía no está del todo latente, ya que la afluencia en las salas sigue siendo grande gracias a películas como Deadpool y Lobezno, Romper el círuclo o la reciente Bitelchús Bitelchús, que se ha situado la primera en taquilla nada más estrenarse. No obstante, esta semana llegan nuevas películas dispuestas a hacerse un hueco y de paso desbancar al fantasma de Michael Keaton.

Cine de terror, thrillers con inteligencia artificial, maravillosos desastres en forma de comedia romántica o grandes dramas se dan cita esta semana entre los estrenos más destacados. El nombre propio es el de James McAvoy, pero hay otras tantas propuestas de lo más interesantes continuar este mes de septiembre y dejar atrás de una vez por todas el verano.

No hables con extraños

Americanos y británicos no siempre se han llevado bien, aunque siempre hay excepciones, como Ted Lasso. Sin embargo, en la película de terror de la semana no hay lugar para las estrategias de fútbol o las pastitas con té. Sí para los sustos y una atmósfera agobiante, la que se siembre en la casa del personaje de James McAvoy cuando su familia da la bienvenida a unos estadounidenses a los que conocieron durante las vacaciones. Los invitados pronto se darán cuenta de que algo no va bien y de que nunca debieron entablar amistad con aquellos simpáticos anglosajones.

Speak No Evil (Captura del tráiler oficial) Créditos: Universal Pictures / Blumhouse

Hotel Bitcoin

Más de 20 años después de La fiesta y casi los mismos de Sinfín, los directores Manuel Sanabria y Carlos Villaverde regresan a la comedia con Hotel Bitcoin. Para ello cuentan con un gran elenco de habituales del género, como Alejo Sauras, Canco Rodríguez, Mauricio Ochmann, Marta Hazas, Leonor Lavado o los actores de La que se avecina Vanesa Romero y Pablo Chiapella. Todos ellos dan vida a un grupo de amigos que se reúnen en un hotel para celebrar una gran fiesta que pronto torna en pesadilla cuando se ven obligados a proteger un portátil con 5000 bitcoins hasta el lunes. ¿Serán capaces de conseguirlo?

Imagen de 'Hotel Bitcoin'

Sidonie en Japón

Los años no pasan por Isabelle Huppert, y la francesa sigue demostrando porque es una actriz tan grande en casi cualquier propuesta en la que se vea involucrada. Tras verla el año pasado en Mi crimen de François Ozon, en esta ocasión le toca hacer un viaje a Japón para dar vida a la protagonista de Sidonie en Japón. Una escritora viaja hasta allí para presentar su nuevo best-seller y encontrarse con su editor, que le enseña las maravillas del país nipón. Sin embargo, allí también comienza a tener visiones de su marido, desaparecido tiempo atrás y quien parece atormentarle justo cuando pensaba que lo había superado.

Imagen de 'Sidonie en Japón'

Un desastre es para siempre

Tan solo un año después de conocer la historia de Abby (Virginia Gardner) y Travis (Dylan Sprouse), los protagonistas de Maravilloso desastre, una nueva película llega a los cines para continuar su relación de amor y deastres varios. Si en la anterior entrega la pareja conseguía salir adelante a pesar de los problemas de él con las peleas clandestinas, en esta todo se complica aun más cuando ambos despiertan un buen día y descubren que están casados. Lejos de anular el compromiso, cada uno cogerá a su familia para hacer una luna de miel en México, y quién sabe si armar un nuevo desastre.

Imagen de 'Un desastre es para siempre'

Justicia artificial

Tráiler 'Justicia Artificial'

El tema de la Inteligencia Artificial y su uso en el ámbito público lleva en entredicho desde hace tiempo, y era solo cuestión de tiempo que el cine comenzase a posar su mirada sobre él. Después de películas internacionales como The Creator, esta vez le toca al cine español acercarse a este tema. Y la película elegida no es otra que un intenso drama judicial protagonizado por Véronica Echegui y Tamar Novas. El filme se sitúa en un futuro inmediato en el que el gobierno español presenta un sistema de Inteligencia Artificial para administrar justicia y evitar así que esta esté politizada. Pero este avance conlleva sustituir a todos los jueces y juezas del país. Entre ellos a Carmen Costa, a quien se le encomienda trabajar en el proyecto y quien pronto descubre una gran conspiración que va mucho más allá de lo que es capaz de comprender.

Imagen de 'Justicia artificial'