Olrando Bloom también quiere volver a ‘El señor de los anillos’: “Si Peter Jackson dice que salte...”

Orlando Bloom como Legolas

La Compañía del Anillo tardó poco en formarse. Bastó el Concilio de Elrond y juntar a varios de los hombres más valientes de los Pueblos Libres: Frodo, Sam, Pippin, Merry, Aragorn, Gimli, Gandalf, Boromir y Legolas. 9 personas para intentar proteger el Anillo Único de las garras de Sauron y que el viaje de Frodo llegase a buen destino, convirtiendo por el camino una aventura épica en una de las mayores sagas de la historia de la historia de la literatura y el cine. Varios años después, esa compañía parece dispuesta a volverse a juntar una vez más.

Con el anuncio de que una nueva película del universo de El señor de los anillos estaría en marcha, varios han sido los actores que han empezado a especular con la posibilidad de volver. Primero fue Viggo Mortensen, y hace unas semanas era Ian McKellen quien se pronunciaba al respecto, asegurando que le habían tanteado de cara a regresar a su papel como Gandalf y dejando entrever que se lo estaba pensando, si bien a su edad no está del todo igual que como cuando comenzó la aventura. Pues bien, otro icónico actor de la saga se ha desvelado ahora como nuevo candidato a reaparecer para esta futura película de la franquicia.

“Esas cosas son increíbles. Sí. No sé cómo lo harían. Supongo que con la IA puedes hacer cualquier cosa hoy en día. Pero, si Peter Jackson dice que salte, yo digo, ‘¿qué tan alto?’ Quiero decir, él comenzó toda mi carrera”, admite el actor en una reciente entrevista al ser preguntado por este nuevo proyecto, La caza de Gollum. A pesar de su voluntad y predisposición, el intérprete reconocía que aun no sabe si cuentan con él o qué tienen entre manos. “Realmente no sé lo que están planeando. Hablé con Andy (Serkis) y me dijo que estaban pensando en cómo hacer las cosas. Yo le pregunté: ‘¿Cómo funcionaría eso? Y él me dijo: ‘Bueno, ¡la IA!’, y yo: ‘¡Oh, vale!’ Fue una época bastante mágica de mi vida, y es una de esas cosas en las que no hay ningún inconveniente”, añadía Bloom, quien dio vida a Legolas tanto en las películas de El señor de los anillos como posteriormente en dos de las tres entregas de El hobbit.

Orlando Bloom junto a Peter Jackson en el rodaje de 'El señor de los anillos'

¿Qué hacía Legolas?

Lo cierto es que, si bien con Gandalf y Aragorn parece bastante claro que hay que contar para esta nueva película, las posibilidades de Legolas son algo más difusas. La Caza de Gollum se ubica en un punto intermedio de La Comunidad del Anillo, cuando Frodo ya posee este obsequio de su tío Bilbo. Sin embargo, la criatura conocida como Gollum también está al tanto de quien tiene su preciado anillo, y es por ello que Frodo corre el peligro de que su paradero sea revelado a Sauron. Temiendo esta posibilidad, Gandalf y Aragorn intentan capturar a Gollum, pero la tarea no será sencilla.

En su momento ya se hizo una película en torno a este pasaje que pasó desapercibido en las películas originales y que fue hecha por una serie de fans en una producción no autorizada y de muy bajo presupuesto. Sin embargo, ese intento alumbra algo de luz sobre si Legolas podría aparecer, y es que un determinado momento Aragorn se ve rodeado de una partida de orcos que también buscan a Gollum y posteriormente de un nazgul, las aterradoras criaturas enviadas por Sauron para encontrar el anillo. Aragorn es rescatado por unos elfos del bosque que finalmente se llevarían a Gollum, y es ahí donde puede entrar Legolas en escena, aunque aun es pronto para saberlo. Orlando Bloom, desde luego, parece del todo dispuesto a volver a coger el arco.