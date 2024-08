Primer tráiler de ‘La habitación de al lado’, la esperada película de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton y Julianne Moore

Teaser tráiler de 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar

Extraña. No forma de vida, solo extraña. Así se podría definir el tráiler de La habitación de al lado, el primer adelanto de una película de lo más esperada. Estamos hablando del largometraje de Pedro Almodóvar realizado e inglés -algo que ya había probado con Extraña forma de vida- y protagonizado por dos grandes estrellas internacionales, Tilda Swinton y Julianne Moore. Ellas son precisamente las caras principales en el teaser difundido por El Deseo, la productora del propio Almodóvar.

Sin diálogos, sin muchos detalles y con mucho misterio. Así es como se ve este primer adelanto de una película que tendrá su premiere oficial en el Festival de Venecia, para después pasar por el Festival de San Sebastián previo a su llegada a cines. La película será estrenada el próximo 18 de octubre en cines españoles, y quien sabe si para entonces lo hará con algún premio bajo el brazo. Si el anterior largometraje del manchego (Madres paralelas) fue galardonada con la Copa Volpi a Mejor Actriz (Penélope Cruz) en Venecia, todo apunta a que cualquiera de las dos protagonistas será candidata a galardón, si no lo es la propia película.

En el tráiler como decimos apenas se da información ni se intercambia conversación alguna entre las dos protagonistas. Sin embargo, sabemos por la sinopsis oficial que se trata de dos viejas amigas que se vuelven a encontrar después de mucho tiempo por extrañas circunstancias. Ingrid (Moore) es ahora una novelista de éxito, mientras que Martha es una reportera de guerra cuyo estado actual ha empeorado gravemente. Distanciada de su hija, Martha encuentra consuelo en su reencuentro con Ingrid, que comenzará a cuidarla mientras ambas se ponen al día.

Tilda Swinton y Julianne Moore en 'La habitación de al lado'

Tu al centro y yo al Corte Inglés

La llegada de este primer tráiler comienza también con el proceso de promoción de la película, que desde luego se ha convertido en una de las más esperadas de lo que queda de año. Durante esta promoción se está pudiendo conocer más de cerca a las actrices de grandes películas como El curioso caso de Benjamin Button o El gran Lebowski. En una reciente entrevista incluso se ha conocido lo que más las encanta de Madrid, ya que han pasado varias semanas en la capital española junto a Pedro Almodóvar para preparar el filme. Y claro, ambas han descubierto la ciudad a su manera.

“Viví en el barrio de Salamanca, un lugar precioso, e iba cada día a El Corte Inglés. Todos los días. Me encanta. Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: ‘Julie, no necesitas ir otra vez’. Al final siempre acababa haciendo el camino con mi bolso”, confesaba Julianne Moore para Vogue. Al contrario que la estrella de Secretos de un escándalo, Swinton no había sucumbido a los encantos de los grandes almacenes, pero sin embargo sí encontraba cosas de la ciudad que le recordaban a su Londres natal: “Hay algo ciertamente oscuro en ella que me recuerda al Londres de los 80 en el que yo viví. No es un alegre jardín, es una gran ciudad con las incomodidades que eso implica, pero tiene una forma de vivir tremendamente benigna y nutritiva. Además, los museos son de otro planeta”, afirmaba la actriz, reconociendo una vez más el poderío artístico de España.