Quién es Lisa, la sensación de Blackpink y amiga de Rosalía con la que colabora en ‘New Woman’

'New woman', el regreso de Rosalía junto a la cantante Lisa

Han pasado más de 400 días desde que Rosalía lanzase Tuya, el último sencillo de su currículum sonoro hasta la fecha (en solitario, eso sí, pues cinco meses después apareció junto a Björk en Oral). Un tema de homenaje nipón y romántica letra que puso cierre a la etapa Motomami. Desde entonces, la artista ha sido una de las caras más solicitadas en los eventos de postín de la socialité hollywoodiense: se ha convertido en la nueva imagen de Dior, asistió a la Met Gala, fue uno de los grandes nombres del evento Prelude to the Olympics, celebrado en la Fondation Louis Vuitton de París, y la semana pasada asistió al evento del verano: el cumpleaños ‘brat’ de Charli xcx en Los Ángeles.

Su regreso está más cerca que nunca, pues hace unos días anunció que su colaboración junto a Lisa, llamada New Woman, llegará el próximo 15 de agosto. En un directo en Instagram que efectuó la semana pasada, la cantante catalana volvió a demostrar por qué la naturalidad es su fortín. Haciéndose las uñas, cocinando un guiso o incluso fumando: el título de cool girl es suyo.

Su ‘reaparición’ ha causado un terremoto en la escala de Richter, pues sus seguidores llevaban más de un año esperando, ansiosos, oír noticias acerca de su nuevo álbum. Poco tardó en mostrar un pequeño adelanto de la que, probablemente, sea su nueva ‘era’ musical. No sabemos si el corte que compartió en sus redes sociales pertenece a la colaboración con Lisa o al que podría ser el primer adelanto de su próximo (y esperado) disco. El fragmento no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo porque Rosalía vuelve a demostrar la frescura lírica a la que acostumbra.

La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿quién es Lisa? Quien no viva chronically online (es decir, enganchado a internet) o no esté a la orden del día con la última hora del universo del K-pop no sabrá que Lisa es una de las integrantes de Blackpink (junto a las surcoreanas Jisoo y Jennie, y la neozelandesa de origen surcoreano Rosé), uno de los grupos femeninos más exitosos de la última década, además de las grandes exponentes del furor del pop surcoreano en todo el mundo. Lalisa Manobal, su nombre original, es una cantante, modelo y bailarina tailandesa de 27 años que se dio a conocer en 2016 de la mano de las artífices, junto a BTS, de la euforia global del K-Pop.

En 2023, coincidiendo con Rosalía, que llevó su Motomami World Tour a Palm Springs (California), fueron cabezas de cartel del considerado como uno de los festivales más importantes del mundo (por lo menos en lo que notoriedad global se refiere): Coachella, un espacio musical en el que ya actuaron en 2019 (convirtiéndose en la primer grupo femenino de K-pop en hacerlo). Canciones como Kill This Love, Sour Candy junto a Lady Gaga, Ice Cream junto a Selena Gómez, Pink Venom, Ddu-Du Ddu-Du, How You Like That o Shut Down.

La creación de su propio imperio

Lisa no sólo es una de las grandes figuras musicales en Asia gracias a Blackpink. En 2021 debutó en solitario, apostando por una faceta más personal seis años después de debutar con la banda. Fue entonces cuando sacó al mercado Lalisa, su primer álbum alejada de sus compañeras que incluye éxitos como Lalisa y Money, dos sencillos que se situaron entre las diez canciones más escuchadas en la lista de éxitos musicales publicada por la revista Billboard.

A finales de junio pasado, Lisa volvió al ruedo y estrenó un nuevo sencillo en solitario, Rockstar, que acumuló 5,5 millones de visualizaciones en YouTube en sólo dos horas y que, a día de hoy, suma más de 145 millones de visualizaciones totales, una prueba del poder y el peso que atesora la cantante tailandesa (y que explica por qué Rosalía ha tomado una gran decisión al ‘regresar’ a la palestra junto a ella). Rockstar marca un antes y un después en la carrera de Lisa, pues se trata de la primera canción que estrena bajo su propia empresa de representación, Lloud, en colaboración con la discográfica RCA Records.

La estratosférica carrera de Lisa no acaba ahí. La cantante se convertirá en mocatriz certificada (modelo, cantante y ahora actriz) al participar en la tercera temporada de la aclamada serie The White Lotus. La ficción creada por Mike White se ha convertido en una de las ficciones más laureadas de los últimos tiempos por diversos motivos: los enclaves en los que está rodada, las interpretaciones de sus personajes y la tensión que es capaz de generar en cada episodio, un hilo de misterio que va in crescendo con cada capítulo. Aunque se conocen escasos detalles acerca de la trama, si se sabe que su estreno está programado para 2025 y que algunas de las localizaciones en las que se ha rodado son Koh Samui, Phuket y Bangkok.