El icónico personaje de ‘Los Simpson’ que volverá en la próxima temporada

Los Simpson recuperan a un personaje muy especial para su nueva temporada

A lo largo de sus innumerables temporadas, por Los Simpson han pasado todo tipo de personajes. Los ha habido más episódicos y más regulares, pero pocos que causaran tanto impacto con su primera aparición como el que ahora está a punto de volver después de tanto tiempo. Más de 30 años, para ser exactos, tiempo que para cualquier otra serie hubiera sido suficiente como para no seguir en emisión. Pero claro, estamos hablando de Los Simpson, una de las más longevas de toda la historia de la televisión.

En la reciente Comic Con de San Diego en California, el evento en el que se aprovecha para hacer grandes anuncios de películas y series, se desvelaron algunos de los detalles de la que será la próxima temporada de Los Simpson. La serie creada por Matt Groening afronta su entrega número 36 presentaba un capítulo que será muy especial, titulado El cumpleaños de Bart, el cual aseguraban “celebra la fiesta de cumpleaños más impactante de toda su vida, una que podría cambiar a todos en Springfield para siempre”. Un episodio tan único que contará con varias estrellas invitadas, como suele ser habitual en los grandes capítulos de Los Simpson.

Para esta fiesta de cumpleaños de Bart, la serie contará con la participación de estrellas como Tom Hanks, John Cena, Joel McHale, Conan O’Brien (quien se dará vida a sí mismo) y Danny DeVito. Pero claro, la inclusión de este último levantó todas las alarmas entre los fieles seguidores de la serie. Porque DeVito ya prestó voz a uno de los personajes de Los Simpson, y no uno precisamente olvidable y prescindible. El actor de Colgados en Filadelfia interpretó a Herb Powell, más conocido como el hermano perdido de Homer, quien apareció por primera vez nada menos que en la temporada 2, en un episodio icónico titulado Oh Brother, Where Art Thou?

Herb Powell volverá a 'Los Simpson'

El hermano olvidado

En aquel episodio, en el que el abuelo Simpson estaba a punto de fallecer debido a un ataque al corazón, se desvelaba que Homer tenía un medio hermano. Al investigar sobre él en el orfanato de Shellbyville, la familia descubría que se llamaba Herbert ‘Herb’ Powell, y era el íder de una prominente compañía de automóviles. Fascinados por su lujoso modo de vida y ansiando retomar el contacto, Los Simpson se reencontraban con este personaje perdido, quien a su vez le pedía ayuda a Homer para diseñar un nuevo automóvil para “el americano medio”. El experimento acababa en catástrofe y con Herb arruinado, el cual volvería a aparecer en la temporada siguiente para pedir ayuda a Homer en un nuevo proyecto: un traductor de bebés.

Tras dos apariciones de lo más significativas, Herb tendría un pequeño cameo en un episodio de la temporada 24, aunque sin tener remotamente la misma importancia que la que había tenido años atrás. No obstante, parece que con este anuncio de la Comic Con es el momento de ver el regreso del medio hermano de Homer y ver de nuevo qué ha sido de su vida durante todo este tiempo. Danny DeVito volverá a prestarle voz y el cumpleaños de Bart será el momento perfecto para que haga su regreso. ¿Traerá nuevas ideas consigo?