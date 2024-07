La serie perfecta para el verano que encandilará a los fanáticos de ‘Los Bridgerton’

Una imagen de 'The Great', la ficción protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult

Grandes vestidos, té, pastas y una sociedad victoriana enarbolada por el romance y el cotilleo de época. Los Bridgerton, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, no tardó demasiado en convertirse en predilecta de una audiencia que buscaba historias idílicas en un escenario patrocinado por las mejores novelas de Jane Austen. Tras el estreno de la tercera temporada, centrada en Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), los seguidores de la exitosa ficción han sido poseídos por el vacío que se apodera del consumidor medio tras el final de sus ocho episodios.

Cada libro de Julia Quinn, al igual que Los Bridgerton, pone el foco en la historia de un hermano diferente, explorando su búsqueda del amor en la época de la Regencia londinense. Las novelas, sin embargo, presentan un orden cronológico distinto. Netflix ya ha confirmado la cuarta temporada (que podría llegar en 2026, pues suelen tardar una media de dos años en rodar y montarla), aunque no ha revelado aún quién será su protagonista. Hasta entonces, los acérrimos de la serie pueden disfrutar de una ficción similar centrada, sin embargo, en la figura de Catalina la Grande de Rusia.

Se trata de The Great, una serie creada por Tony McNamara (guionista de La favorita, la película de Yorgos Lanthimos de la que bebe en cuantiosas cantidades) y centrada en la figura de una mujer poderosa, real y muy histórica. Protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, la ficción aborda, de forma bastante libre, lo que sucedió en la Rusia de Pedro III a mediados del siglo XVIII. Sutil, retorcida y con altas dosis de comedia ácida, The Great es un producto “antihistórico” perfecto para los seguidores de Los Bridgerton.

Nicholas Hoult y Elle Fanning en una escena de 'The Great'

La ficción, que llegó en 2020, un año pandémico en el que la sociedad necesitó de historias capaces de hacer viajar a la mente a otras realidades, fue una de las más exitosas por aquel entonces. Sus dos actores fueron nominados en los Premios Emmy y en los Globos de Oro por sus respectivas interpretaciones. En 2023 estrenó su tercera y última temporada, y Hulu sorprendió al anunciar que The Great no iba a ser renovada para una cuarta. En España, todos los episodios se pueden ver en Lionsgate+.

The Great nunca tuvo la intención de ser un biopic al uso, y tampoco de convertirse en una interpretación medida de la figura de Catalina II. La serie relata el ascenso al poder de la que fuera la emperatriz de Rusia durante 34 años con un toque de sátira y picardía, ahondando en la comedia (y manteniendo los episodios históricos importantes de su cronología para no fallar al clásico espectador que busca la veracidad).

A los seguidores de Los Bridgerton no sólo les gustará la opulencia de la corte rusa, los pomposos vestidos o la narrativa (no) romántica entre Catalina y Pedro. The Great es poder, venganza, misterio y mucho, pero que mucho, drama en clave real. El ascenso al poder de Catalina es el punto de partida ideal para disfrutar de una serie que aúna la Historia con el amor (y humor) para deleitar a los paladares más exigentes en una época de escasos estrenos y notadas ausencias en las principales plataformas.