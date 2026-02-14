Espana agencias

Una maqueta de Barcelona de 84 m2 , primer acto de la capital mundial de la arquitectura

Una instalación digital a escala, con más de mil piezas impresas en 3D, se convierte en plataforma urbana para analizar el desarrollo de la ciudad, integrando tecnología e historia en el antiguo edificio Gustavo Gili bajo impulso municipal

El modelo a escala de la ciudad de Barcelona incluye detalles arquitectónicos y topográficos que abarcan zonas icónicas y áreas recientemente desarrolladas, permitiendo identificar desde la antigua desembocadura del río Llobregat hasta el puerto de Badalona. Según informó EFE, esta instalación tiene una superficie de 84 metros cuadrados y cuenta con más de 1.200 piezas impresas en 3D. Se presenta como el primer acto oficial dentro del marco ‘Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura’, y busca consolidarse como una plataforma interactiva de análisis y divulgación urbana en el renovado edificio Gustavo Gili.

De acuerdo con EFE, la maqueta, denominada ‘Plan de Barcelona 2026-2035’, fue inaugurada en un acto encabezado por el alcalde, Jaume Collboni, y con la presencia del delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca (CZFB), Pere Navarro. La instalación ocupará de manera permanente la antigua sede de la editorial Gustavo Gili, transformándola en un espacio de referencia dedicado a la arquitectura y el urbanismo, cuyo uso trascenderá el año en que Barcelona ostente el título de capital mundial.

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la creación de esta maqueta, con financiación del CZFB. Wind Force Investments, empresa radicada en DFactory Barcelona —el ecosistema de industria 4.0 puesto en marcha por el Consorcio de la Zona Franca—, llevó a cabo el desarrollo tecnológico, combinando el uso de impresión 3D a escala 1:1.500, representación digital e inteligencia artificial. El medio EFE detalló que el alto nivel de precisión de la maqueta permite distinguir barrios, calles y edificios singulares, convirtiéndose en una herramienta de referencia para analizar la ciudad y sus cambios.

El modelo abarca la zona central del área metropolitana, delimitada por la sierra de Collserola, los ríos Besòs y Llobregat, el mar Mediterráneo, 14 kilómetros de fachada costera y una población de 2,4 millones de habitantes distribuidos en 177,5 kilómetros cuadrados que corresponden a 15 municipios. La construcción contempla el registro de transformaciones urbanas futuras y la integración de ‘capas’ digitales para visualizar tanto la evolución histórica como proyectos venideros. Según publicó EFE, el Ayuntamiento explicó que esta característica permite analizar y narrar el desarrollo urbano de Barcelona en distintas etapas y contextos.

Además, el Consorcio de la Zona Franca señaló que la ejecución del proyecto supuso un reto técnico considerable que incluyó pruebas volumétricas, elaboración de prototipos, validaciones espaciales y un riguroso control de calidad en cada una de las piezas, que alcanzan dimensiones de hasta 35 por 35 centímetros. Este proceso ha dotado a la maqueta de un elevado nivel de exactitud, buscando responder a las necesidades de divulgación y estudio urbano.

Durante la inauguración, Jaume Collboni subrayó que tanto la arquitectura como el urbanismo cumplen funciones centrales en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Indicó que la designación de Barcelona como capital mundial de la arquitectura propiciará un proceso de reflexión colectiva en el que se espera la participación de la ciudadanía y de las 170 entidades implicadas en el proyecto, informó EFE. El alcalde añadió que la maqueta queda como una de las contribuciones más significativas de este periodo para las futuras generaciones de la ciudad.

Por otro lado, Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB, expresó su satisfacción por el encargo recibido del consistorio para materializar el modelo. “Un proyecto que simboliza la apuesta del Consorci por una nueva manera de fabricar basada en la innovación y la tecnología avanzada”, afirmó Navarro, según consignó EFE. El desarrollo ha contado con el respaldo institucional y financiero necesario para garantizar tanto su función divulgativa como su capacidad para adaptarse a los cambios y propuestas que definan el crecimiento urbano de Barcelona en los próximos años.

La permanencia de la maqueta en el antiguo edificio Gustavo Gili abre la puerta para que este espacio se convierta en un referente para quienes estudian o intervienen en la transformación de la ciudad. El medio EFE reportó que se prevé la organización de actividades vinculadas con la arquitectura y el urbanismo, sirviendo de punto de encuentro para técnicos, ciudadanos y representantes institucionales interesados en el pasado, presente y futuro urbanístico de Barcelona.

La integración de tecnología punta, inteligencia artificial, impresión tridimensional y métodos digitales en la realización de la maqueta subraya el carácter innovador del proyecto. EFE explicó que se espera que la combinación de precisión técnica y capacidad interactiva facilite el análisis de los procesos urbanos y el diálogo sobre las múltiples dimensiones que caracterizan a la capital catalana y su área metropolitana.

