Uno de los asaltantes de Pau Rigo y otras cinco personas, condenados a cuatro años por secuestrar a un hombre por dinero

Los seis acusados consignaron 10.000 euros como reparación del daño antes del juicio, lo que fue considerado como atenuante por el tribunal en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. Según informó Europa Press, el Ministerio Público tuvo en cuenta este hecho y, en el proceso, decidió retirar el agravante de abuso de superioridad que inicialmente pesaba sobre los implicados en el secuestro y agresión de un hombre el 9 de noviembre de 2024.

El medio Europa Press detalló que los seis condenados, entre ellos uno de los asaltantes de Pau Rigo, recibieron una sentencia de cuatro años de prisión cada uno tras admitir haber retenido y maltratado a un hombre para exigirle una suma económica. El acuerdo al que llegaron las partes se tradujo en una condena de tres años por detención ilegal –el delito fue reformulado y no se les consideró responsables de secuestro– y un año adicional por lesiones cometidas con instrumentos peligrosos.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la secuencia de los hechos comenzó cuando los acusados se dirigieron a la vivienda de la víctima y lograron convencerla para que los acompañara al domicilio de uno de ellos. En esta segunda vivienda se encontraban los otros miembros del grupo. Ya en el interior de la casa, los agresores, según lo expuesto en el tribunal, atacaron al hombre con herramientas como un martillo y una barra de hierro, mientras le exigían información relacionada con una suma de dinero y proferían amenazas de muerte.

Las acciones de violencia incluyeron la inmovilización de la víctima, a quien amordazaron y ataron, detalla Europa Press. Posteriormente, lo sacaron fuera de la finca donde se encontraba retenido con la intención de ocasionarle la muerte, de acuerdo con lo recogido en la Audiencia Provincial. La intervención de la Policía en ese momento permitió liberar al hombre y frustró la continuación del ataque.

Europa Press reportó que la Fiscalía inicialmente reclamaba una condena de 14 años de prisión para cada uno de los acusados en función de la gravedad de los hechos, aunque el proceso judicial culminó con una reducción significativa de la pena tras el acuerdo alcanzado y la consignación de la indemnización. La rectificación de la calificación penal, sumada a la retirada del agravante de abuso de superioridad, fue un factor determinante para la rebaja de la condena.

El caso tiene conexión con Pau Rigo, conocido por haber matado a uno de los asaltantes que irrumpió en su vivienda. Uno de los sentenciados por el secuestro y agresión formaba parte del grupo involucrado en aquel episodio anterior, lo que añade un dato relevante al perfil de los implicados, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

La Audiencia Provincial validó el pacto alcanzado entre las defensas, la acusación particular y la Fiscalía, tras la aceptación de los hechos por parte de los encausados. Los jueces valoraron la reparación económica entregada a la víctima como un factor mitigante, mientras que los acusados asumieron su responsabilidad en la retención ilegal y las lesiones causadas con objetos peligrosos, según el citado medio.

Hasta el momento, la víctima recibió la indemnización entregada y los agresores permanecen a disposición del tribunal para el cumplimiento efectivo de la pena.