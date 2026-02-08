Espana agencias

Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tendido este domingo la mano al PP para pactar en Aragón, tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas, pero ha pedido a Jorge Azcón "un cambio de políticas" para formar un gobierno de coalición.

Vox ha duplicado su fuerza en Aragón, pasando de siete a 14 escaños, y continuará condicionando al PP, que necesita su apoyo para que Azcón revalide la Presidencia autonómica.

En una breve comparecencia desde la sede nacional de Vox en Bambú, sin periodistas, Abascal se ha congratulado por los resultados electorales. "Hoy Aragón ha hablado con claridad, la respuesta de los aragoneses es más Vox y más voz para el sentido común", ha celebrado.

El líder de Vox ha felicitado a Azcón por ganar los comicios, "a pesar de que el PP ha perdido en porcentaje de votos y escaños", y ha incidido en que "Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez". En esta línea, ha saludado también que el bipartidismo ha perdido siete escaños en conjunto.

Sobre pactos, Abascal ha dicho a Azcón "con toda claridad" que Vox está dispuesto a un acuerdo, pero el PP tiene que "cambiar de políticas". Si no, ha retado a pactar con el PSOE.

Vox pone el foco fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y la inseguridad que la formación achaca a la inmigración "masiva", fenómeno que también "colapsa" los servicios públicos y dificulta el acceso a la vivienda.

En líneas generales, los de Abascal reclaman un rechazo explícito a las políticas ecológicas, a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, a las políticas "de género" o al gasto político "superfluo". Los de Abascal rompieron los gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías, incluido Aragón, por discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta

Infobae

La cantera del carnaval de Cádiz homenajea a Julio Rodríguez, el joven héroe de Adamuz

Infobae

Juan Fernández (PP) acusa a Paneque de "mentir" sobre Rodalies y ve politizadas las manifestaciones

Fernández exige la salida de la consellera tras cuestionar su manejo de la crisis ferroviaria, atribuye la falta de transparencia a la Generalitat y denuncia que ciertas movilizaciones han sido usadas como herramienta política por organizaciones independentistas

Juan Fernández (PP) acusa a

Alberto Gutiérrez: de crear Civitatis a convertirse en un turista espacial español

Infobae

Sánchez felicita a Azcón por su resultado y asegura que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa progresista"

Sánchez felicita a Azcón por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avance de CHA no

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

‘Se Acabó la Fiesta’ de Alvise triplica en votos a Podemos en Aragón, pero ninguno de los dos consigue entrar en las Cortes

Vox duplica sus escaños y gana fuerza para negociar la formación del gobierno frente a un Azcón debilitado: “También en Aragón se quiere el doble de Vox”

Pedro Sánchez pierde sus segundas elecciones en 50 días y toca fondo en Aragón, pero Alegría solo culpa al PP: “No estaban en la agenda”

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se va a

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados