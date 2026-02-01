Feijóo se vuelca en la recta final para "reducir la dependencia de Vox" y "acrecentar" la distancia con el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará en la recta final de la campaña aragonesa para "reducir la dependencia de Vox" y "acrecentar" la distancia que separa a los 'populares' del PSOE en las elecciones del próximo 8 de febrero, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

El PP dedicará esta última semana a apuntalar la idea de que lo que se decide en las urnas no es quién va ganar sino "cómo va a gobernar" el 'popular' Jorge Azcón. Por lo tanto, tratará de apelar al voto útil para que el Partido Popular logre la suficiente fuerza parlamentaria y "no depender" de la formación de Santiago Abascal, han añadido las mismas fuentes.

Azcón decidió adelantar las elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos --en una jugada similar a la de la extremeña María Guardiola-- y las encuestas coinciden en que el PP será la fuerza ganadora, pero sin llegar a la mayoría absoluta de 34 años.

Si se cumple ese escenario que vaticinan los sondeos, Azcón no podrá gobernar en solitario y se verá obligado a fraguar pactos estables en medio de un Parlamento autonómico fragmentado con el objetivo de poder ser investido de nuevo presidente de Aragón.

En los comicios de mayo de 2023, el PP consiguió 28 escaños (35,5%) frente a los 23 del PSOE (29,55%). A más distancia se situaron Vox, que obtuvo 7 diputados (11,2%); Chunta, con 3 escaños (5,10%) o Aragón Existe, que también logró 3 actas (4,95%). Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés tuvieron cada uno de ellos un escaño.

Aunque el PP puede mejorar posiciones y escalar hasta los 30 escaños, la subida de Vox --que puede ser de hasta cinco escaños más de acuerdo con algunos datos demoscópicos-- le colocaría en una posición de fuerza a la hora de negociar con Azcón, en línea con lo que ya está sucediendo en Extremadura tras los comicios del pasado 21 de diciembre.

EL PP VE EN ALEGRÍA UNA CANDIDATA "DÉBIL"

Aunque el inicio de campaña aragonesa estuvo marcado por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que han costado la vida a 46 personas, Feijóo ha despejado su agenda en la última semana de campaña para arropar al PP aragonés y al candidato 'popular'. También se van a implicar otros cargos de su Ejecutiva, como el secretario general, Miguel Tellado, o la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

Aparte de su visita este domingo a Calatayud (Zaragoza), el líder del PP volverá a recalar en esta autonomía otros tres días más como mínimo --3, 4 y 5 de febrero-- con dos objetivos claros: "reducir la dependencia de Vox" y aumentar la ventaja del PP sobre el PSOE, con el deseo de que se repita el "hundimiento" que los socialistas ya sufrieron en Extremadura el pasado 21 de diciembre, reconocen fuentes del PP.

Los 'populares' se esforzarán en retratar a Alegría como una candidata "débil" que mantiene la "sumisión" a Pedro Sánchez como, a su juicio, se ha puesto en evidencia con la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno y que perjudica a Aragón.

Por eso, ya se lanzan al ataque y preguntan si el PSOE también "montará una gestora" si hay debacle del PSOE en Aragón como ocurrió en Extremadura, donde su candidato Miguel Ángel Gallardo cosechó el peor resultado histórico del partido en su tradicional bastión electoral.

El PP dedicará esta semana a trasladar la idea de que, una vez que "se sabe quién va a gobernar", lo que hay que decidir el 8 de febrero es "cómo se va a gobernar Aragón", apuntalando así la idea de que Azcón representa el voto útil frente a partidos como Vox, el PAR o Coalición Existe.

"Creo que nadie duda en estas elecciones de que Jorge Azcón va a ganarlas. Y por lo tanto, ya que va a ganar, el debate es darle a Jorge Azcón la fuerza parlamentaria para no depender de nadie y para hacer que Aragón sea imparable", declaró el viernes desde Teruel el secretario general del PP.

ESTRATEGIAS DE PSOE Y PP CON LA DANA Y PACO SALAZAR EN PLENA CAMPAÑA

Los 'populares' reprochan al PSOE haber fijado para el día 2 de febrero, en plena campaña electoral aragonesa, la comparecencia de Feijóo en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 --que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia--, algo que, según el PP, es un movimiento "a la desesperada" que evidencia que la socialista Pilar Alegría no tiene "capacidad de arrastre de voto".

"Es un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría", aseguran a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que creen que esta estrategia electoral de los socialistas evidencia que "no tienen con qué ilusionar" y buscan "elementos de desgaste" contra Feijóo como la comisión de la dana.

En 'Génova' critican que los socialistas crean que puede tener más incidencia electoral en Aragón la gestión de Mazón en la dana de hace un año que la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida de este mes de enero. "Puede haber aragoneses enfadados con Mazón pero habrá muchos más aragoneses que sufran los retrasos en el AVE y las incidencias", añaden las mismas fuentes.

Sin embargo, el PP también ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar al exdirigente socialista Paco Salazar el 5 de febrero en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', a pocos días de las votaciones en Aragón, para desgastar a Pilar Alegría tras el almuerzo que ambos mantuvieron cuando ya eran públicas las denuncias de acoso sexual.