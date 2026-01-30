Berlín, 30 ene (EFECOM).- La tasa de inflación de Alemania se situó en enero en el 2,1 % con respecto al mismo mes de 2025, según el cálculo adelantado publicado este viernes por la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.

En comparación con diciembre, la tasa aumentó una décima en enero.

La tasa de inflación subyacente, sin alimentos y energía, se situó en el 2,5 % en enero frente al mismo mes del año anterior.

Los precios de los servicios se encarecieron un 3,2 % interanual, en tanto que los de los bienes se incrementaron un 1 %.

La energía mantuvo su bajada en enero, con un abaratamiento interanual del 1,7 %.

Los alimentos a su vez se encarecieron un 2,1 % en el mismo periodo. EFECOM

(vídeo)