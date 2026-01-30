Kutxabank concluirá el 14 de febrero la fusión con Cajasur con su integración tecnológica

Bilbao, 30 ene (EFECOM).- Kutxabank concluirá el próximo 14 de febrero la fusión con Cajasur con la integración tecnológica de los clientes del banco andaluz a la plataforma global, según ha informado este viernes el banco vasco.

El Grupo tiene previstas inversiones de más de 620 millones de euros hasta 2027 en la plataforma tecnológica, con el fin de mejorar el servicio a sus clientes.

Esta nueva fase se realiza tras completar el 1 de octubre del año pasado, tres meses antes de lo previsto, la fusión societaria de los dos bancos.

Con la integración operativa y tecnológica, los clientes accederán a más puntos de atención y servicio en una red ampliada.

La red de oficinas para los clientes de Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de cuatro veces, mientras que para los de Kutxabank el incremento de la red de oficinas y cajeros es de un 30% y de un 20%, respectivamente.

La total interoperabilidad en el Grupo permitirá que un cliente del banco sea atendido en cualquier oficina del Grupo y desde un único canal digital para realizar consultas, gestiones y operaciones, y contratar productos. EFECOM