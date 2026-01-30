Gobierno y los fabricantes UE quieren avanzar en la renovación del parque automovilístico

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Ola Kallenius, han coincidido este viernes en la necesidad de seguir avanzando en la implantación del coche eléctrico y en medidas que incentiven la renovación del parque.

En un encuentro celebrado en la Moncloa, Sánchez y Kallenius, también consejero delegado de Mercedes-Benz, han abordado el nuevo reglamento sobre el automóvil, anunciado por la Comisión Europea.

Otro de los asuntos tratados, informa Moncloa, se ha ceñido al impacto e importancia de los acuerdos comerciales de Mercosur e India.

A la reunión, ha asistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. EFECOM