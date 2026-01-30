El grupo eléctrico Arteche formará parte del mercado continuo el próximo 2 de febrero

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El grupo vizcaíno especializado en el diseño y fabricación de equipos eléctricos Arteche, se incorporará al mercado continuo el próximo lunes 2 de febrero, tras haber recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha comunicado la propia compañía este viernes.

Las acciones de Arteche dejarán de cotizar en el BME Growth (mercado dirigido a las pymes) e iniciarán su cotización en el mercado principal de manera simultánea.

Su cotización en el mercado continuo será a través de la modalidad de 'listing' directo (sin emisión de nuevas acciones), con lo que sus accionistas mantendrán la totalidad de los títulos.

El salto al mercado continuo responde a los planes de Arteche de reforzar su visibilidad, liquidez y perfil internacional, ante inversores institucionales y particulares.

El grupo debutó en junio de 2021 en el mercado BME Growth, donde el precio de sus acciones se han revalorizado más del 467 % hasta la fecha. EFECOM