Sumar asegura que los ministros de Sumar harán campaña para apoyar la candidatura con IU en Aragón

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado que los cinco ministros de Sumar harán campaña para apoyar la candidatura de su formación junto a IU en las elecciones autonómicas en Aragón del 8 de febrero.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha señalado que la contienda electoral acaba de iniciarse el pasado fin de semana y ha prometido que los ministros de Sumar participarán activamente en la campaña y habrá un despliegue de los integrantes del socio minoritario de la coalición en Aragón.

Hernández ha desgranado que la coalición de IU y Sumar es clave en estos comicios y ha destacado que la mayoría de las encuestas aluden a que la mitad del electoral aún no ha decidido cuál será su voto en estas elecciones.

Por tanto, ha resaltado que el "campo de juego" está abierto y quieren hacer un "llamamiento" a las bases progresistas para que no caigan en la abstención y acudan a votar masivamente el 8 de febrero, sobre todo a la candidatura de IU y Sumar.

Diversas fuentes de la candidatura indican que se está tratando de perfilar las fechas concretas de la presencia de los referentes estatales, tanto en el caso de ministros como de primeros espadas de los partidos, como el caso del líder de IU Antonio Maíllo.

En el caso de Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, ya se han arropado a su candidatura en la precampaña y han participado en los primeros actos de campaña.