Gobierno británico trata con Dinamarca y OTAN el refuerzo de la seguridad en el Ártico

Londres, 22 ene (EFECOM).- El primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este jueves con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los próximos pasos para reforzar a través de la Alianza Atlántica la seguridad en el Ártico, indicó un portavoz de Downing Street.

Starmer mantuvo una conversación telefónica con Rutte, en la que ambos subrayaron que es "vital" que los aliados de la organización de defensa sigan trabajando conjuntamente para "intensificar la cooperación en materia de seguridad en la región".

Asimismo, el jefe del Gobierno británico recibió esta tarde a Frederiksen en su residencia campestre de Chequers, donde ambos dirigentes coincidieron en que la seguridad en el Ártico es una cuestión que concierne a toda la OTAN.

"Europa y la Alianza Atlántica seguirán impulsando los avances para garantizar la estabilidad en la región", señaló el portavoz, que añadió que el Reino Unido está dispuesto a desempeñar el papel que le corresponde.

Antes de empezar la reunión, Frederiksen reconoció que su país ha pasado "momentos muy difíciles", de los que está saliendo gracias a la ayuda de "buenos amigos y aliados fuertes" en Europa, después de que Estados Unidos amenazara con anexionar Groenlandia, que pertenece al Reino danés.

La primera ministra quiso expresar "desde el fondo del corazón" su agradecimiento al Reino Unido por su "sólido apoyo al Reino de Dinamarca" y destacó el estilo calmado y pragmático de la diplomacia británica.

Los aliados europeos analizan sus próximos pasos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, cuya anexión por la fuerza descartó, y retirara su amenaza de aranceles a ocho países europeos que enviaron refuerzos militares a la isla ártica. EFECOM