El Nikkei sube un 1,87 % a mitad de sesión tras el preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

Tokio, 22 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió cerca de un 1,87 % en el descanso de la media sesión, aliviado por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un preacuerdo sobre Groenlandia y retirar su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

En el descanso de este lunes, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 986,21 puntos, hasta ubicarse en 53.760,85 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía también un 0,88 % o 31,56 puntos, hasta situarse en 3.621,26 unidades.

El parqué tokiota se vio beneficiado por el anuncio de Trump en el foro de Davos (Suiza) que ha establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y retiró la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa, tras firmar previamente que no usaría la fuerza.

La subida en la Bolsa de Tokio sigue también al alza de los principales indicadores de Wall Street la pasada noche, que subieron más del 1,2 % también por el anuncio de Trump.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se disparó un 9,7 % a mitad de sesión, mientras que en el sector tecnológico la firma Tokyo Electron avanzó un 3,88 % y la compañía de semiconductores Advantest subía un 5,28 %.

El optimismo en la Bolsa tokiota se contagió a otros sectores. El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subió un 0,82 % mientras que su rival Honda crecía un 1,49 %.

Entre las empresas que experimentaron las mayores bajadas a mitad de sesión figuraba Kawasaki Heavy Industries, con una caída del 4,9 %, mientras que su rival Mitsubishi Heavy Industries bajaba un 2 %.

Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, bajaba sin embargo un 1,3 % mientras la popular cadena de tiendas minoristas Muji crecía un 2,37 % mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdía un 0,22 %. EFECOM

