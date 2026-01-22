Espana agencias

Banco de Japón se reúne con expectativas de mantener los tipos de interés por elecciones

Tokio, 22 ene (EFECOM).- El Banco de Japón (BoJ) inició este jueves su reunión de dos días sobre política monetaria, una cita en la que se espera que mantenga los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %, entre el anuncio de elecciones anticipadas para el 8 de febrero.

Aunque el BoJ elevó en diciembre los tipos al nivel más alto en tres décadas y ha afirmado que mantendrá esta senda, la agencia de noticias local Kyodo afirmó que no se esperan nuevas subidas de la reunión que concluirá mañana, ya que las autoridades del banco central quieren examinar el impacto del alza anterior.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó a inicios de enero que el organismo mantendrá su senda de subidas de los tipos de interés para lograr un "crecimiento económico sostenido".

El responsable reiteró entonces su predicción de que el país logrará entrar en un ciclo de subidas graduales de los precios y los salarios, y destacó la "resiliencia" de la economía japonesa en 2025 a pesar del impacto de los aranceles de Estados Unidos.

En su reunión de política monetaria de diciembre, el banco central japonés decidió subir al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas, la tasa de interés de referencia, con vistas a estabilizar el aumento de los precios, en torno al 3 % desde hace meses.

Tras décadas de deflación y un estancamiento de los salarios reales, el ciclo de crecimiento de los precios va pesando en los hogares, y el Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, ha aprobado un paquete multimillonario de estímulos para encauzar la economía japonesa.

El esperado aumento del gasto público, sin embargo, ha puesto nerviosos a los inversores, que han reaccionado vendiendo yenes, contribuyendo a la debilidad de la moneda y a un aumento del rendimiento de los bonos de deuda a diez años, en niveles no vistos desde finales de la década de los noventa.

El final de la reunión del BoJ coincide con la disolución de la Cámara Baja de la Dieta (el Parlamento japonés) anunciada por Takaichi, de cara a celebrar elecciones anticipadas el 8 de febrero. EFECOM

