Báez cae en segunda ronda en Australia tras intenso duelo con Darderi

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- El argentino Sebastián Báez, 36 del ránking ATP, quedó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia tras caer este jueves ante el italiano Luciano Darderi, vigésimo quinto cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3, en un encuentro de 2 horas y 28 minutos.

Báez comenzó el partido con dificultades ante la potencia y agresividad del europeo, que se llevó el primer set con autoridad. Sin embargo, el argentino reaccionó con una sólida actuación en el segundo parcial, donde dominó desde el fondo de la cancha, redujo errores y desbordó a Darderi para igualar el encuentro con un claro 6-1.

La paridad se mantuvo en el tercer set, pero el italiano fue más efectivo en los momentos decisivos y logró un quiebre clave que le permitió recuperar la ventaja. En el cuarto parcial, Báez intentó prolongar el partido, aunque Darderi volvió a imponer su servicio y cerró el encuentro con solvencia, sin conceder opciones en el tramo final.

Pese a la derrota, el bonaerense mostró pasajes de buen nivel y capacidad de reacción en su estreno en el primer Grand Slam de la temporada, aunque no le alcanzó para frenar el avance del italiano, que avanzó a la tercera ronda en Melbourne, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov, 18 del mundo.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el argentino quedó eliminado en primera ronda tras un encuentro con el francés Arthur Cazaux. El tenis argentino queda ahora en manos de Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry, los únicos en tercera ronda.EFE

