29 hospitalizados, siete en UCI, por el accidente de Adamuz tras cuatro nuevas altas

Córdoba, 22 ene (EFECOM).- Un total de 29 personas, 26 adultos y tres niños, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha detallado que los heridos en la UCI son siete y que se han producido cuatro nuevas altas.

De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), los altas suman ya 96 personas.

En la jornada de este jueves hay siete pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): cuatro se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba -uno de ellos es un menor que se mantiene estable-, uno en Cruz Roja y dos en el hospital San Juan de Dios.

En planta hay ingresados 22 heridos: nueve en el Reina Sofía -entre ellos dos menores-, tres en Cruz Roja, dos en Quirón Salud, tres en San Juan de Dios, cuatro en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Según la administración autonómica, la cifra total de atenciones asciende a 125, concretamente 120 adultos y cinco menores. Se han atendido dos nuevas personas en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva por persistencia de sintomatología y han precisado ingreso hospitalario un paciente por fracturas vertebrales y otro paciente por fractura de clavícula desplazada. EFECOM