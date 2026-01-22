120-66. Los Knicks vapulean a los Nets en la mayor paliza de la historia de la franquicia

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 21 ene (EFE).- Los New York Knicks vapulearon este miércoles a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández por 120-66 en la mayor paliza en toda su historia, en un derbi de la Gran Manzana en el que los locales se reconciliaron con su afición tras una racha de cuatro derrotas seguidas.

Los Knicks (26-18) consiguieron cortar su mala racha de cuatro derrotas consecutivas a costa de su rival neoyorquino, unos Nets (12-30) sin brillo ofensivo en el Madison Square Garden que siguen sin levantar cabeza como antepenúltimos del Este, tras cosechar su sexto tropiezo seguido lejos de Brooklyn.

Esta fue la victoria más amplia en la historia de los Knicks, con una ventaja de 54 puntos respecto a los Nets, seis puntos más que los 48 puntos de distancia que le endosaron los Knicks a los 76ers en 1972 y 1994.

El equipo de Mike Brown se quedó a un punto de igualar la victoria más abultada de este curso en la NBA, conseguida por los Charlotte Hornets contra los Utah Jazz (150-95).

El equipo de Manhattan, que hace poco más de un mes conquistó la NBA Cup, su único título en más de 50 años, venía de ganar solo dos partidos de los últimos nueve, y se encontraba sumido en una crisis de resultados hasta el punto de recibir abucheos de su afición.

Sin embargo, los hombres de Mike Brown ofrecieron una exhibición coral ante su público en el derbi neoyorquino y lograron superar fácilmente a los Nets con una victoria incontestable, dejando a sus rivales en tan solo 66 puntos.

Los Nets de Jordi Fernández firmaron su peor puntuación de la temporada, 29 puntos por debajo de la marca de 95 puntos que consiguió contra Miami el pasado 18 de diciembre, que hasta ahora era su peor registro del curso.

El equipo dirigido por el entrenador catalán fue a remolque todo el partido después de cerrar el primer cuarto 38-20 en contra. Esos 18 puntos de desventaja para el combinado de Jordi Fernández ya no los pudieron recortar en ningún momento del partido.

Jalen Brunson lideró al equipo con 20 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes y varias jugadas individuales que justificaron por qué el estadounidense fue seleccionado este lunes para el quinteto inicial del 'All-Star' del Este por segundo año consecutivo.

Los Knicks jugaban de forma muy cómoda en el parqué del Madison, penetrando por dentro hasta la cocina o moviendo rápido el balón para encontrar situaciones de tres puntos muy favorables. Los de Mike Brown tuvieron un 50 % de acierto desde la línea de 3 (16 de 32) y también dominaron el rebote (63-36).

Los Knicks siempre lideraron el partido con un buen colchón de ventaja y su buena actuación frente en el Garden les valió para reconciliarse con su público. Tal fue la superioridad que a un minuto del final, se quedaron a una canasta (120-61) de doblar los puntos de Brooklyn.

Con el encuentro visto para sentencia, ambos equipos rotaron sus jugadores con más minutos. El banquillo de los Knicks (59 puntos) también estuvo mucho más acertado que el de los Nets (30 puntos), con McBride y Shamet sumando 14 y 18 puntos respectivamente. El ex madridista Yabusele se quedó en 2 puntos.

Porter Jr. fue una noche más el máximo anotador de los Nets con 17 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia. Williams también superó la barrera de los diez puntos (11 puntos y 1 rebote). EFE

(foto) (video)