Rosario Peiró, nueva directora del Museu Picasso de Barcelona

Barcelona, 21 ene (EFE).- Rosario Peiró, actual directora del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, será la nueva directora del Museu Picasso de Barcelona a partir de mayo de 2026.

Así lo ha decidido la Comisión de Valoración del Patronato de la Fundació Museu Picasso, que ha valorado su "destacada trayectoria" y su liderazgo en "proyectos internacionales de gran relevancia", así como el proyecto que presentó para asumir la dirección del museo, que "sitúa a Barcelona y su entorno cultural como un pilar central de la nueva etapa".

Rosario Peiró sustituirá en el cargo a Emmanuel Guigon, quien lo ocupa desde 2016 y a quien la Fundació Museu Picasso ha expresado "su profundo agradecimiento por su dedicación y las aportaciones determinantes para el desarrollo de la institución". EFE.