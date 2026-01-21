Espana agencias

Romeu: “Es muy motivante pensar en ganar la final al Real Madrid”

Castellón, 21 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona Femenino, Pere Romeu, aseguró que “es muy motivante pensar en ganar la final al Real Madrid” después de remontar este miércoles al Athletic en el partido de semifinales de la Supercopa de España en Castalia.

“Jugar contra el Real Madrid siempre es bueno para nosotras, nos exigen una versión muy buena. El partido que jugamos en Montjuïc fue muy bueno, ellas me gustaron mucho, les salió un gran partido aunque al final nos fuimos un poco del marcador (4-0), pero creo que será una grandísima final e intentaremos llevar la Copa a casa”, expresó.

El técnico catalán analizó en rueda de prensa que ha sido un partido muy exigente en el que los primeros veinticinco minutos han sido muy difíciles porque el Athletic ha formado un bloque muy sólido y ha defendido muy bien.

“Después del penalti hemos dado un paso adelante y la segunda parte ha sido muy buena con una jugadora menos y que un equipo tan enérgico como el Athletic no te haga ninguna ocasión es para valorar”, agregó.

Por último, Romeu opinó que no le parece justa la tarjeta roja para Kika Nazareth: “La acción de Kika no me parece roja porque Kika en ningún momento ve a la defensa. El fútbol es un deporte de contacto”.

Sobre la explicación del equipo arbitral, el técnico dijo que “no me han dado ninguna explicación porque si voy se alteran, se ponen un poco nerviosas y prefiero no pedir explicaciones”. EFE

