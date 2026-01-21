Espana agencias

Robles exige a Putin que "deje de poner obstáculos e inconvenientes" al proceso de paz en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "deje de poner obstáculos e inconvenientes" al proceso de paz en Ucrania. "Ucrania necesita una paz justa, una paz duradera y no solamente Ucrania sino el mundo entero", ha reivindicado Robles.

Robles, que ha visitado al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo, ha asegurado que le gusta realizar estas visitas para transmitir el apoyo a los ucranianos que se forman en España, especialmente "en estos momentos en los que todo el mundo está pendiente de que haya un acuerdo de paz".

"Pero el acuerdo de paz se está retrasando y se está retrasando por una razón evidente, porque por parte de Putin se están poniendo todos los inconvenientes para poder llegar al acuerdo de paz".

Dicho esto, ha transmitido que España y la Unión Europea quieren que "la paz llegue", una paz justa y duradera, que "no puede ser una imposición para Ucrania", ha advertido la titular de Defensa.

Tras asegurar que hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ha dejado claro que España y la Unión Europea van "a estar con Ucrania". "Vamos a apoyarlas en el proceso de paz y exigimos sobre todo a Putin que deje de poner obstáculos e inconvenientes al proceso de paz. Ucrania necesita una paz justa, una paz duradera y no solamente Ucrania sino el mundo entero".

