Espana agencias

Robert Navarro: "En la segunda parte hemos sacado el orgullo"

Guardar

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Robert Navarro, autor de uno de los tres goles en la victoria del Athletic Club en Bérgamo frente al Atalanta (2-3), y asistente en los otros dos, reconoció que en la segunda parte el equipo rojiblanco ha "sacado en orgullo" para remontar el marcador en contra con el que llegaron al descanso.

"No se nos había puesto fácil el partido. La primera parte nos ha costado mucho y tanto sin balón como con balón no entrábamos en el partido. En la segunda parte hemos sacado el orgullo, lo que necesitaba el equipo. Estoy muy feliz", confesaba el extremo en los micrófonos de Movistar+.

"Era el partido que necesitábamos. La afición sufre mucho, pero nosotros dentro también llevábamos tiempo buscando ese punto de inflexión para darle la vuelta a la dinámica. Esperemos que esta sea la definitiva y que vaya todo hacia arriba", subrayó. EFE

ibn/ro/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guruzeta: "La segunda parte ha sido increíble"

Infobae

Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Infobae

Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Infobae

Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital

Infobae

Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025, según Delcy Rodríguez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

Las cinco claves del accidente de Adamuz según Puente y los expertos de Renfe y Adif

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Así te hemos la victoria

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid