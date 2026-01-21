Robert Navarro: "En la segunda parte hemos sacado el orgullo"

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Robert Navarro, autor de uno de los tres goles en la victoria del Athletic Club en Bérgamo frente al Atalanta (2-3), y asistente en los otros dos, reconoció que en la segunda parte el equipo rojiblanco ha "sacado en orgullo" para remontar el marcador en contra con el que llegaron al descanso.

"No se nos había puesto fácil el partido. La primera parte nos ha costado mucho y tanto sin balón como con balón no entrábamos en el partido. En la segunda parte hemos sacado el orgullo, lo que necesitaba el equipo. Estoy muy feliz", confesaba el extremo en los micrófonos de Movistar+.

"Era el partido que necesitábamos. La afición sufre mucho, pero nosotros dentro también llevábamos tiempo buscando ese punto de inflexión para darle la vuelta a la dinámica. Esperemos que esta sea la definitiva y que vaya todo hacia arriba", subrayó. EFE

