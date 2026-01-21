Puente comparecerá en el Congreso para explicar el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba)

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles que comparecerá, a petición propia, ante el Pleno del Congreso para explicar los detalles del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han muerto 43 personas.

Así lo ha explicado el titular de Transportes en una rueda de prensa para dar detalles sobre el siniestro, en la que también ha dicho que los presidentes de Renfe, Álvaro Fernàndez-Heredia, y de Adif, Pedro Marco de la Peña, comparecerán ante la Comisión de Transportes del la cámara baja para aportar más detalles del accidente.

Puente ha dicho que es precipitado hablar de las causas del accidente antes de contar con las conclusiones técnicas porque además lo considera "poco respetuoso con las víctimas", y ha pedido evitar las especulaciones. EFECOM