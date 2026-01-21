Espana agencias

Panamá refinancia deuda para pagar bono de 980 millones de dólares y otras acreencias

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFECOM).- Panamá obtuvo un financiamiento por 1.400 millones de dólares, respaldado por el Banco Mundial, a plazo de 10 años y una tasa del 2,71 %, en el marco de una refinanciación de deuda para pagar acreencias, entre ellas un bono global de 980 millones de dólares que vence este mes.

"Esta operación es un refinanciamiento estratégico que permite reemplazar deudas caras por deuda más barata, mejorando las condiciones financieras del país", informó este miércoles el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF).

La cartera económica dijo que los recursos obtenidos "se destinarán para el repago de deudas existentes, entre ellas el Bono Global que vence el 29 de enero de 2026 por 980 millones de dólares, que paga una tasa de interés de 7,125 %, es decir, 4,42 % por debajo de la tasa original".

"La reducción del costo financiero es posible gracias a las garantías otorgadas por el Banco Mundial, institución con calificación crediticia AAA, reflejo de la confianza internacional en las reformas y políticas públicas que Panamá ha venido implementando", indicó un comunicado oficial.

El Grupo Banco Mundial informó en diciembre pasado que había aprobado a Panamá dos instrumentos de garantías para respaldar hasta 1.400 millones de dólares de un préstamo comercial, para abrir al país el acceso a recursos financieros en condiciones más favorables.

Se trata de una Garantía Basada en Políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 600 millones de dólares, y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por el monto que reste.

El financiamiento por un "monto equivalente a 1.400 millones (de dólares), se estructuró a un plazo de 10 años con una tasa efectiva de 2,71 %, generando un ahorro de 2,27 % comparada con la tasa promedio ponderada del país de 2025", detalló este miércoles el MEF.

"Esta operación genera un ahorro significativo en intereses (...) fortalece la imagen del país ante los mercados internacionales, reduce la percepción de riesgo y consolida una gestión fiscal responsable, alineada con las mejores prácticas internacionales", afirmó la misiva oficial.

La deuda pública de Panamá cerró 2025 en al menos 59.368 millones de dólares, un 10,47 % más que los 53.737 millones de dólares en que estaba en 2024, según las cifras citadas por el presidente panameño, José Raúl Mulino, el pasado 2 de enero durante el tradicional informe al Parlamento de inicio de año.

Este aumento se explica por el pago a proveedores y otras acreencias heredadas del Gobierno anterior de Laurentino Cortizo (2019-2024) y de los aportes al seguro social, que tras una reforma impulsada por la Administración de Mulino y aprobada en 2025 deben ser de 966 millones de dólares anuales, según explicó el mandatario. EFECOM

