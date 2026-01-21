Espana agencias

Netflix cae un 4,9 % tras recortar proyecciones y con el acuerdo con Warner en el aire

Guardar

Nueva York, 21 ene (EFECOM).- Las acciones de Netflix en Wall Street caían este miércoles un 4,9 % tras recortar sus proyecciones de crecimiento en los últimos resultados trimestrales, mientras el acuerdo con Warner Bros y los riesgos que puede plantear siguen en el aire.

La caída en bolsa de la plataforma, que redujo el precio de la acción hasta los 82,97 dólares, se produjo un día después de que presentara unas sólidas cuentas de los últimos meses pero redujera las expectativas de crecimiento del mercado.

Los títulos de Netflix se han ido reduciendo en los últimos meses desde que el pasado mes de junio alcanzó un máximo histórico de 133,91 dólares cada una.

El coloso del entretenimiento registró un sólido desempeño, con ingresos de 45.183 millones de dólares de facturación anual -un 16 % más que en 2024-, un impulso financiero que vino acompañado de una expansión en su base de usuarios, que ya sobrepasa los 325 millones de suscriptores.

En las previsiones de 2026, sin embargo, los datos no son tan positivos. La plataforma de streaming fija unas proyecciones de crecimiento de ingresos de entre el 12 % y el 14 %, que, pese a ser buenos datos, reducen ligeramente el aumento de 2025, que fue del 16 %.

Los inversores también esperaban un margen operativo mayor al presentado, del 31,5 %, y que aumentaran, más de lo que se prevé que lo harán, los ingresos en publicidad.

Entre sus prioridades para este año, Netflix también fijó "trabajar para cerrar la adquisición de Warner Bros".

Este martes, la plataforma mejoró su oferta para el acuerdo al ofrecerse a pagar los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo. Anteriormente, había ofrecido esa cifra en una combinación de efectivo y acciones.

Los inversores temen que esta compra suponga más deuda o menos margen para recompras o retribución al accionista.

Además, varios expertos advierten de que tampoco quedan claras las trabas regulatorias que Netflix podría enfrentar si se acaba cerrando el acuerdo, ni qué rentabilidad tendrá. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Identifican al tripulante del Alvia que se salvó de Angrois entre las víctimas de Adamuz

Infobae

Temas del día de EFE Economía del lunes, 19 de enero de 2026 (19:00 horas)

Infobae

Catenaria, pantógrafo, balasto y más vocabulario ferroviario no tan conocido

Infobae

El ministro de Economía se reúne en Davos con directivos de grandes empresas del IBEX

Infobae

Temas del día de EFE Economía del miércoles 21 de enero de 2026 (19:00 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Huevos medianos a precio de

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Super Once: los resultados del Sorteo 4 de este miércoles 21 de enero de 2026

Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”

Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los despidos por bajo rendimiento: “Son muy habituales, pero la mayoría son falsos y van a ser improcedentes”

DEPORTES

Galatasaray - Atlético de Madrid,

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”