Espana agencias

Lactalis anuncia retirada de leche infantil en 18 países, incluida España

Guardar

París, 21 ene (EFE).- Lactalis, multinacional francesa de la industria agroalimentaria, presente principalmente en el sector de productos lácteos, anunció este miércoles la retirada del mercado de seis lotes de leche infantil en dieciocho países, incluida España y varios de Latinoamérica.

Los lotes afectados de fórmula infantil son de la marca Pico y han sido retirados de la venta en supermercados y farmacias debido a la posible presencia de la toxina cereulida, una sustancia bacteriana que puede causar problemas intestinales, como diarrea y vómitos.

Esta retirada, que afecta también a Francia, se produce tras una alerta de la asociación francesa de profesionales de la nutrición infantil, explicó Lactalis en un comunicado de prensa.

"Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños", señaló el grupo, que en tono tranquilizador añadió que, "hasta el momento, las autoridades francesas no han recibido ninguna queja ni informe relacionado con el consumo de estos productos".

La presencia de cereulida está también detrás de la retirada en las últimas semanas de leches de fórmula del grupo francés Danone en Singapur y del suizo Nestlé en Europa, especialmente en Alemania, Italia, Suecia y Francia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Robles pide prudencia hasta acabar la investigación de Adamuz y destaca el papel de la UME

Infobae

El Gobierno niega hacinamiento en el centro de refugiados de Pozuelo, al 17 % de ocupación

Infobae

Asociación mayores CEOMA alerta de que la mitad de los desempleados tiene más de 50 años

Infobae

Petrolera kazaja detiene las operaciones de dos grandes yacimientos tras un incendio

Infobae

CCOO monta una acampada indefinida en protesta por los despidos en las obras del Camp Nou

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Parlamento Europeo paraliza el

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

La suspensión total del Rodalies colapsa el transporte en Cataluña y deja a cientos de miles de viajeros sin alternativas

ECONOMÍA

Los bancos ganan un 139%

Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco