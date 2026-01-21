Espana agencias

Empresarios de Colombia piden a Ecuador reconsiderar aranceles del 30 % a su país

Bogotá, 21 ene (EFECOM).- El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, pidió este miércoles a Ecuador reconsiderar la "tasa de seguridad" del 30 % impuesta a las importaciones colombianas, porque considera que la medida provoca "inmensa incertidumbre entre los productores y los consumidores".

"Hacemos un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconsidere esta decisión y al Gobierno colombiano para que se siente con el Gobierno de Ecuador y puedan solucionar cualquier diferencia que tengan en términos de seguridad nacional para que haya trabajo conjunto", expresó Mac Master.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que tomó la decisión de imponer aranceles a los productos colombianos por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una medida recibida con sorpresa en Bogotá.

Noboa manifestó además que a pesar de haber "hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales", el Ejército de su país sigue "enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

Por esa razón, el mandatario ecuatoriano indicó que la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real" de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera (de 586 kilómetros), con la misma seriedad y decisión que hoy" su país asume.

En el campo comercial, entre enero y noviembre pasado, Ecuador fue el sexto destino de las exportaciones colombianas al recibir el 3,7 % del total.

En total, Colombia vendió 1.673 millones de dólares a Ecuador, principalmente productos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, combustibles, y vehículos.

"No podemos en este momento, por diferencias que se puedan presentar incluso de orden de seguridad nacional, generar esa inmensa incertidumbre entre los productores y los consumidores de los dos países", dijo Mac Master, quien recordó que Colombia y Ecuador tienen acuerdos que les "permiten exportar mutuamente productos hacia un lado y hacia el otro".

En opinión del líder empresarial, "el mundo está suficiente convulsionado" para que Colombia y Ecuador, a nivel regional, impongan "medidas arancelarias" o de "restricción del comercio para poder solucionar" asuntos "que deben ser del orden o la dimensión de la democracia".

"Si existen descontentos o quejas respecto de temas como la seguridad nacional (...) o la lucha contra el narcotráfico -que no tenemos la menor duda de que hay mucho por hacer entre los dos países- existen canales diplomáticos (...) para poder solucionarlo", añadió.

Por su parte, la Asociación de Capitales de Colombia (Asocapitales) pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que, "por la vía diplomática y técnica", avance "de manera prioritaria en una solución frente al arancel del 30 % impuesto por Ecuador", que "afecta de manera directa la dinámica comercial, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de varias regiones".

"De acuerdo con el Ministerio de Comercio de Ecuador, Colombia es actualmente su tercer proveedor de bienes, lo que evidencia el carácter estratégico y estructural de esta relación bilateral", añadió Asocapitales. EFECOM

