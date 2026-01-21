Espana agencias

El tráfico aumenta un 6 % en el área de Barcelona, aunque sin causar grandes retenciones

Barcelona, 21 ene (EFE).- El uso del vehículo privado se ha incrementado la mañana de este miércoles un 6 % en el área metropolitana de Barcelona, a raíz de la suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña por el accidente de anoche en Gelida (Barcelona), aunque el impacto en las carreteras ha sido menor del que se esperaba.

En rueda de prensa tras la reunión del comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) CECAT, Parlon ha detallado los efectos de las medidas adoptadas por el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para paliar el previsible colapso de la carreteras por la suspensión del transporte ferroviario, entre ellas levantar las barreras de los peajes de la C-32 en ambas direcciones.

Según la consellera, la movilidad en las carreteras se ha incrementado esta mañana en el eje metropolitano un 6 % respecto al mismo día de años anteriores y las retenciones también han sido superiores a lo habitual.

Las mayores retenciones, no obstante, no han llegado a superar los cuatro kilómetros y se han acumulado en los accesos a Barcelona, principalmente en la autopista AP-7 -donde han alcanzado los siete kilómetros en El Papiol (Barcelona), pero debido a un accidente-, así como en la C-31, la C-32, la C-33, la A-2, la B-23, la C-16, la C-17 y la C-58, según datos del SCT.

Parlon ha destacado que la información relativa a la movilidad se ha estado actualizando durante toda la mañana, para que los ciudadanos pudieran planificar su estrategia para desplazarse, y se ha llevado a cabo un "balanceo de tráfico" para quitar presión a la AP-7, una de las vías que más se temía que pudieran colapsarse.

Para facilitar la retirada de los restos del tren accidentado en Gelida con seguridad, Tráfico cortará estas noche la autopista AP-7 en sentido sur, ha añadido la consellera.

El Govern mantiene activado el plan Ferrocat en fase de alerta, lo que ampara a las autoridades a recomendar el teletrabajo para evitar al máximo los desplazamientos por carretera. EFE

