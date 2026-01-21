El partido Peristeri-Casademont, aplazado por goteras en el pabellón

Zaragoza, 21 ene (EFE).- El temporal que azota Grecia y goteras en el pabellón Andreas Papandreou de Atenas han obligado a posponer el encuentro de la Copa Europea de la FIBA que este miércoles debían disputar el Peristeri Betsson y el Casademont Zaragoza.

Esa circunstancia obligó, primero, a retrasar el inicio del encuentro, previsto a las 19.00 horas, 30 minutos y, después, a las 20.00 horas.

El Casademont Zaragoza informó en la en la red social X de que, aunque se estaba estudiando la evolución de la situación, finalmente se decidió aplazar el partido, sin concretar todavía una nueva fecha.

Grecia sufre este miércoles un fuerte temporal de lluvias torrenciales, nevadas y vientos racheados que ha llevado a las autoridades a decretar la alerta roja en amplias zonas del país y a pedir que se limiten al máximo los desplazamientos. EFE