El juez prorroga el secreto de la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE

Madrid, 21 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prorrogado un mes el secreto de la pieza separada que abrió en el marco del caso Koldo con la documentación que aportó el PSOE sobre todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, y ha dado traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción.

Según ha adelantado ABC y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha decidido mantener la causa secreta mientras se practican las diligencias correspondientes y se analiza la documentación de "carácter reservado" que aportó el partido el pasado diciembre a petición del juez Moreno.

Al acordar el pasado 17 de diciembre por primera vez el secreto de esta pieza, a petición del PSOE, el magistrado explicó que los datos sobre los pagos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto".

Tras recibir la documentación del partido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional le dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento" y para que "informe lo que a su derecho convenga".

El material que el PSOE debía presentar, a petición de este magistrado tras solicitarlo la Fiscalía, era la relación de pagos en metálico entre 2017 y 2024 "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Previamente, el juez había abierto esta pieza separada para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Lo hizo tras las sospechas que puso de manifiesto el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación a Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros.

Ni estos magistrados ni la Fiscalía creen que haya quedado suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente apuntó a "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico, mientras que la Fiscalía ha señalado a una serie de conductas que pudieran ser calificadas" como presunto blanqueo o un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".EFE

