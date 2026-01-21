El Dépor traspasa al delantero Rubén Fernández al Valencia

A Coruña, 21 ene (EFE).- El Deportivo y el Valencia CF han llegado este miércoles a un acuerdo para el traspaso del delantero Rubén Fernández al conjunto valencianista, informó la entidad gallega a través de un comunicado de prensa.

El futbolista, aun edad juvenil, empezó la temporada formando parte de la plantilla del Fabril. No obstante, pasadas las primeras jornadas de liga -el filial deportivista compite en Segunda Federación-, fue apartado de la disciplina del equipo por motivos extradeportivos.

El Dépor desea al delantero, una de las mayores promesas de su cantera, “mucha suerte” en su nueva etapa profesional en el Valencia. EFE

dmg/jl